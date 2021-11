“El Club de las 5 AM”: los secretos de quienes madrugan para hacer gimnasia, meditar y estudiar

El DJ y conductor de radio Ale Lacroix es “embajador” en la Argentina de “El Club de las 5 AM”, un grupo de personas que busca llevar a la práctica los consejos que el experto en liderazgo y desarrollo personal canadiense Robin Sharma describió en el libro del mismo nombre.

La premisa básica del bestseller consiste en levantarse todos los días a esa hora, para aprovechar ese momento en que “el mundo está en calma”. Sharma advierte que para lograr nuevos hábitos, como levantarse tan temprano, se requiere persistencia y llama a ese momento del día “la hora sagrada”.

Ale Lacroix y Florencia Armada Melo, durante el encuentro en Vicente López Alejandro Guyot - LA NACION

De todas formas, Lacroix quiere aclarar algo antes que nada: “Hay mucha gente que se levanta incluso antes de esa hora para ir a trabajar, mi mayor respeto para ellos, que se levantan para tomarse un tren con el frío y la lluvia, lo hicieron toda la vida, sus padres y sus abuelos también, con inseguridad, la mitad del país. Gente que labura en el campo y las fábricas, incluso periodistas. Soy muy consciente de eso. Esto es simplemente una práctica que a mí me ayudó sin tener la necesidad de levantarme a esa hora y por ahí le puede cambiar la vida a mucha gente”.

Lacroix explica cómo su vida dio un vuelco a partir de la lectura del libro y cómo hace alguien que trabaja como DJ para aplicar sus enseñanzas. “Yo empecé poner en práctica estas ideas hace tres años y medio. El destino quiso que me encontrara con este libro. Estaba en una librería en Aeroparque y me lo encontré. ‘El libro me llamó’, le dije a mi exmujer. Y a partir de ahí me empecé a interiorizar. Hice una cambio de paradigma, porque yo durante 20 años me iba a acostar a las 5 AM. Si yo puedo, vos podés. Lógicamente sin saberlo yo estaba buscando un cambio. Hice un cambio de vida, un poco obligado por la pandemia mundial, donde no hubo entretenimiento nocturno”, recuerda.

“Leí el libro, me hice fanático, empecé a levantarme a las 5. Es un cambio rotundo, que estaba buscando, me hizo incorporar ciertos conocimientos y hábitos. Los primeros 66 días que se necesitan para crear la rutina no se terminaban más, pero estaba decidido y ahora han pasado tres años. Generó en mí una creatividad y mejores resultados, básicamente te enseña que las 5 AM es la hora de la victoria y tenés que dividir esos 60 minutos en 20-20-20. Veinte minutos de ejercicio intenso, veinte dedicados a la meditación y veinte para incorporar conocimiento”, explica Lacroix y cuenta, risueño: “Mucha gente al principio pensaba que seguía de largo”.

Ejercicio a la mañana, una de las claves PATRICIO PIDAL/AFV

En su último libro, Manifiesto para los héroes de cada día (editado este año por Grijalbo), Sharma retoma algunos conceptos de El club de las 5 de la mañana y asegura que actualmente los seres humanos somos “adictos a las distracciones” que “nos roban las horas más valiosas de nuestros días más preciados”.

“Si te levantás a las 5 AM y prendés Instagram, empezá de nuevo -remarca Lacroix-. Esa es la hora sagrada, milagrosa, del silencio. Supone un esfuerzo extra, no solamente es levantarse un día. Si lo querés hacer sostenido tenés que tener un comportamiento que empieza la noche anterior. Yo a veces llego de laburar a las 22. Desde el momento en que llego ya me preparo, dejo el celu en el living, apago la tele. Hay mucha contaminación digital”.

Ale Lacroix anima el encuentro madrugador Alejandro Guyot

El DJ, que además tiene su propio emprendimiento gastronómico, el Hell’s Pizza de Libertador y Callao, aclara que sigue esa rutina “seis veces por semana”, y que se toma libre el domingo. “Me hace bien. Mis tres hijos entran a diferente horario y mi casa es un lío, como la de cualquiera. Esa levantada a las 5 es mi hora del silencio, del ejercicio, de la lectura, para planificar mi agenda con total tranquilidad. A partir de las 6 prendo el teléfono y la compu”, explica.

Ahora, bien, ¿en qué consiste específicamente el 20-20-20 de Lacroix? “Hago ejercicio aeróbico, antes salía todos los días a correr hasta que me rompí las rodillas y ahora hago bici. Voy a ver el amanecer. Me di cuenta de que hace tres años veo casi todos los amaneceres. Luego hago yoga, meditaciones guiadas por Youtube y después leo libros. Ahora estoy leyendo Siete hábitos de la gente altamente efectiva (de Stephen Covey) un ensayo sobre el silencio y el nuevo de Robin Sharma”.

Yoga al amanecer en la costa de Vicente López Alejandro Guyot - LA NACION

“No duermo la siesta, no duermo la siesta”, aclara el DJ, que sí trata de acostarse temprano, alrededor de las 22. “De a poquito fui dejando el laburo a la noche. El libro me ayudó a algo que yo estaba buscando. Por supuesto que sigo enamorado de mi profesión y de la música. Toco a la tarde. El ejemplo es Hernán Cattaneo, el mejor DJ del país, que toca de 6 de la tarde a 12 de la noche. Hernán logra que la gente no espere hasta la 1 para ir a bailar y lo van a ver 15 mil personas cada noche en el Campo de Polo. Cuando toco a la noche me levanto a las 8. Se me recorta la fuente de laburo, pero ya tengo 50 años. Me divertí ida y vuelta, el casillero de diversión está lleno y el campo de realización personal como DJ está. Estoy más con el desarrollo personal, estoy más con mis hijos, mis padres”, reflexiona Lacroix.

El DJ, que además conduce un programa los sábados por la tarde en Radio Berlín, está tan convencido de las ventajas de levantarse a las 5AM que organiza carreras mensuales que comienzan a esa hora. Se trata de correr 5 kilómetros a las 5. En diciembre, las carreras cumplen un año. Además, ahora incorporaron clases de yoga. Lacroix va personalmente el día anterior al supermercado y compra yogures y bananas que luego reparte entre los participantes (alrededor de 30 y creciendo). En un principio, comenzaban en la Facultad de Derecho y seguían por los bosques de Palermo, pero como a esa hora encontraban ciertos “comportamientos” que no hacían juego con la iniciativa, desde noviembre se mudaron al Paseo Costero de Vicente López. La próxima carrera será el 5 de diciembre a las 5 AM, en el mismo lugar.

La carrera arranca a las 5 AM, con el sol apenas despuntando Alejandro Guyot - LA NACION

Yoga de madrugada

La instructora de yoga Florencia Armada Melo comenzó a levantarse a las 5 hace cuatro meses, luego de la lectura del libro de Sharma. “Lo leí y me re copó, pensé ‘tengo que hacerlo’, aunque me daba miedo no poder o fracasar. Empecé re motivad, soy intensa cuando me pongo con algo, así que vi todos los videos de Youtube. Conecté muy bien porque sentí que favorecía la práctica de yoga. Siempre me levanté temprano y medito, así que me vino bien. Me estructuró un montón. El mejor momento para practicar el yoga es bien temprano, antes de que salga el sol. Los ashtanga practican yoga a las 4. Tiene mucho sentido, porque la naturaleza está calma, y favorece que entremos en esa sintonía de calma y paz”, señala.

El Club de las 5 AM

Florencia explica cómo le saca el jugo a sus 20-20-20: “Alterno un poco entre correr, que es lo que mejor me hace y una rutina de yoga power. Después medito todos los días, algo que nunca había podido, solo cuando estuve en la India. Me generó cambios espectaculares. Lo que me propuse fue no leer cosas laborales, que serían de yoga, entonces leo libros de emprendimientos”.

Sin embargo, no todo es color de rosa para Florencia. “Implica tomar decisiones de estilo de vida, cortar una cena antes, pero lo tomo de una manera flexible, como un norte no como otra exigencia. Mis amigos me boludean de acá a la China, pero también me ven contenta y me preguntan. Uno motiva a la gente que conecta con eso, porque tiene algo de superación personal. Pero la mayoría me jode”, admite.

Nueva rutina nocturna y desayuno saludable

La meditación acompaña las mañanas de Virginia PATRICIO PIDAL/AFV

María Viriginia Calvi nació en Yerba Buena, Tucumán, pero vive en la ciudad de Buenos Aires desde hace ocho años. Es productora de eventos y RRPP y tenía una arraigada tendencia a salir de noche hasta tarde. Pero su estilo de vida cambió cuando comenzó a leer el libro de Sharma y, de a poco, a hacer un cambio de horario. Creó una nueva rutina nocturna y comenzó a acostarse más temprano -primero a la medianoche y luego a las 22- y a levantarse a las 5AM, aunque a veces no lo logre por “cuestiones laborales”.

“Es muy importante para lograr esto cubrir las 8 horas de descanso -asegura Calvi, que recibe a LA NACION bien temprano en su casa de Villa Luro-. Se necesitan 66 días para crear el hábito. Hay días en que no necesito el despertador”, revela, contenta con su cambio de vida, que incluye desayuno saludable, meditación y hacer ejercicio bien temprano.