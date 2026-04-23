Feria del Libro 2026: la grilla con las actividades y los invitados más destacados

La 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrolla desde este jueves 23 de abril hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural. Como cada año, el evento reúne escritores, editoriales y lectores de todo el mundo, con una programación que incluye presentaciones de libros, debates, lecturas y actividades culturales.

En esta edición especial por su medio siglo de historia, la feria tendrá una apertura diferente y la presencia de destacados autores internacionales, incluidos dos ganadores del Premio Nobel de Literatura.

Una apertura inédita para la edición número 50

Por primera vez en la historia del evento, el acto inaugural no consistirá en un discurso individual. En su lugar habrá un diálogo entre tres reconocidas escritoras argentinas: Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada.

Las escritoras serán las encargadas de la apertura (Foto: Feria del Libro)

La conversación será moderada por la periodista María O’Donnell y se realizará a las 18 en la pista central del predio, ante unos 1500 invitados con acceso exclusivo mediante invitación.

Días y horarios para visitar la feria

La feria podrá recorrerse durante casi tres semanas con distintos horarios:

Lunes a viernes: de 14 a 22

de 14 a 22 Sábados, domingos y feriados: de 13 a 22

Además, el sábado 25 de abril se celebrará La Noche de la Feria, con puertas abiertas desde las 20 hasta la medianoche.

Perú, país invitado de honor

Por primera vez el evento tendrá un país invitado de honor, en lugar de una ciudad. En esta edición el protagonismo será de Perú, que llega con el lema “Caminos que nos unen”, inspirado en el histórico sistema vial inca Qhapaq Ñan.

El país contará con un espacio de 500 metros cuadrados, que incluirá:

un auditorio para charlas y presentaciones

una zona infantil

una librería

una exposición titulada “Vanguardias del Sur: Idea, arte y polémica desde los Andes”

El país andino es el invitado de honor de esta edición (Foto: Feria del Libro)

La muestra, organizada por la Casa de la Literatura Peruana, recorre los movimientos de vanguardia surgidos en ciudades como Puno, Arequipa y Cusco entre 1920 y 1940 y su influencia cultural en el sur de América Latina.

Dos premios Nobel de Literatura en la feria

Entre las figuras más destacadas de la programación aparecen dos autores galardonados con el Nobel.

El sudafricano J. M. Coetzee, ganador del premio en 2003, participará en dos actividades. El martes 5 de mayo a las 17 conversará con Mariana Dimópulos (vía streaming) sobre el libro Don de lenguas en la sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco. Al día siguiente, miércoles 6 a las 19, presentará Un mal salvaje, obra escrita junto a Fabián Martínez Siccardi, en la apertura del ciclo La Palabra Indígena.

Por su parte, el escritor chino Mo Yan, Nobel 2012, dialogará el sábado 9 de mayo a las 19 con Alejandro Vaccaro y Ezequiel Martínez en la sala José Hernández del Pabellón Rojo.

Autores internacionales y presentaciones destacadas

La feria contará también con la presencia de figuras internacionales como Leonardo Padura, Horacio Castellanos Moya, Arturo Pérez-Reverte, Fernando Aramburu, Kiran Desai, Pilar Quintana, Nona Fernández y Andrea Bajani, entre otros.

Uno de los eventos más esperados será la presentación de Misión en París por parte de Arturo Pérez-Reverte, el sábado 2 de mayo a las 16, en diálogo con Jorge Fernández Díaz en la sala José Hernández. Luego firmará ejemplares en el stand de Penguin Random House Grupo Editorial.

El domingo 3 a las 17.30, Fernández Díaz también presentará su libro El secreto de Marcial en la misma sala.

Además, la cantante y compositora brasileña Adriana Calcanhotto participará en la mesa de cierre del Festival Internacional de Poesía, el 26 de abril.

La feria contará con la presencia de varios escritores internacionales Santiago Filipuzzi

Maratón de lectura: textos prohibidos

El martes 28 a las 19 se realizará la Maratón de la Lectura: Textos Prohibidos, a 50 años del golpe de Estado en Argentina. El encuentro tendrá lugar en la sala Zona Futuro del Pabellón Amarillo.

Durante la jornada, el músico Marcelo Katz acompañará las lecturas en vivo desde el piano. Participarán figuras del teatro y la literatura como Mauricio Kartún, Iván Moschner, Ingrid Pelicori, Rubén Szuchmacher, Luis Gusmán, Félix Bruzzone y Osqui Guzmán, entre otros.

Con una agenda cargada de actividades, invitados internacionales y homenajes literarios, la Feria del Libro celebrará su 50° aniversario consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de América Latina.