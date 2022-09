Habló una alumna de la toma del colegio Carlos Pellegrini: “No puede entrar ninguna autoridad y a la noche no se puede salir”

En medio de las protestas en distintos colegios porteños, cuyos estudiantes decidieron tomar los establecimientos y lanzar fuertes denuncias contra el gobierno de la Ciudad, Micaela Güera de Souza, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), habló desde la puerta del lugar y afirmó que con la institución tomada por las alumnas y los alumnos “no puede entrar ninguna autoridad”. Y que esa decisión incluye a la rectora.

Con un candado en una de sus manos para cerrar el portón, la joven señaló al respecto: “Tenemos uno propio. Lo compramos porque a la noche no se puede salir”. Y agregó, en diálogo con radio Mitre: “Las puertas las cerramos ayer a las 23; por lo tanto, nadie puede entrar ni salir hasta las 8 de la mañana”.

Tome en el colegio Lenguas Vivas Mauro Alfieri

Asimismo De Souza relató que adquirieron el candado, que no es el que suelen usar a diario porque ese están en manos del personal no docente del colegio, porque no permiten ingresar a ningún adulto al colegio, salvo que sea invitado “a entrar”.

Tras ello la presidenta del Centro de Estudiantes dio detalles de cómo es el procedimiento ante esta medida, que tomaron en apoyo de otras escuelas que dependen del gobierno de la Ciudad: “Automáticamente, cuando tomamos el colegio, las autoridades, los docentes, los preceptores, cualquier autoridad que esté a cargo, tiene que retirarse del establecimiento”.

“La medida de lucha es sin autoridades, es por y para los estudiantes. Por eso ningún adulto puede entrar sin previo aviso”, agregó la adolescente.

Desde hace un par de días, los estudiantes porteños reclaman “contra la intromisión política de las autoridades del Ministerio de Educación”. Además, critican el sistema de alimentación y solicitan que se “mejore la calidad de la comida en las escuelas”. También exigen que “se duplique la cantidad de viandas enviadas, ya que hoy no resultan suficientes” y cuestionan la obligatoriedad de las prácticas laborales impuestas por la administración de Horacio Rodríguez Larreta, por lo que buscan “participación en esas decisiones”.

El comunicado de las autoridades del Pellegrini a los padres

“En el día de la fecha [por ayer], el Centro de Estudiantes nos notificó que realizará una ‘toma’ de la escuela. Lamentamos la medida estudiantil e informamos esta impide garantizar las condiciones laborales mínimas del personal, así como el bienestar de nuestros estudiantes”, comienza la misiva que las autoridades del Pellegrini subieron a las redes sociales.

“Les informamos que las autoridades no podemos hacernos cargo de la integridad de los estudiantes ni de las acciones que estos tomen en la escuela mientras dure la toma. Considerando la responsabilidad del deber parental de su cuidado, son las familias las garantes por su integridad y sus actos [...]”, cierra el texto.

Cómo se organizó la toma en el Pellegrini

Ayer por la tarde, entre las 15.40 y las 18.40, se llevó adelante una asamblea presidida por el Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. ¿Cuál era la decisión que se pondría a consideración?: “Si sale toma/pernocte”. Finalmente, esa moción tuvo el sí de la mayoría de los presentes.

Toma en el colegio Carlos Pellegrini

A las 19.30 hubo una reunión con las familias de los y las adolescentes para ponerlas al tanto de la medida que comenzaba a implementarse “en solidaridad” de otras escuelas que sí dependen de la Ciudad. A las 23, los propios estudiantes cerraron el candado del portón de entrada de la institución para volver a abrirlo recién esta mañana.

Once escuelas porteñas tomadas

Hasta ayer por la noche, la Ciudad notificó que eran 11 las escuelas porteñas tomadas. Uno de los colegios involucrados es el Pellegrini, que no depende del gobierno local sino de la UBA.

“Como centro de estudiantes tomamos la decisión de unirnos a la lucha estudiantil, contra Larreta [Horacio] y Acuña [la ministra de Educación, Soledad] que no escuchan. Por viandas de calidad, en cantidad y para que se les dé una mesa de diálogo a les estudiantes entendiendo que las pasantías no remuneradas quitan a les estudiantes horas de aprendizaje que no son recuperables”, indicaron los líderes de la toma, que agregaron que fue así como, “en solidaridad”, los y las alumnas del Pellegrini se sumaron a la medida.

Los colegios que permanecían cerrados eran el Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg”, la escuela Federico García Lorca, Cerámica 1, el Osvaldo Pugliese, el Colegio Mariano Moreno y el Nicolás Avellaneda. En tanto, alumnos de los colegios Julio Cortázar, Normal 8, Claudia Falcone y la Escuela de Danzas 1, Rogelio Yrurtia, Escuela de Música Juan Esnaola, el Liceo 5 y el Rodolfo Walsh votaban para decidir si sumarse a las protestas o no.

Ayer, el Ministerio de Educación de la Ciudad anunció que reclamará a las familias de los alumnos involucrados el pago de $1,5 millón por cada día de toma. En principio, la decisión regirá para los padres y las madres de los y las estudiantes del Mariano Acosta - en esa institución comenzó la toma el último viernes y se extendió hasta ayer - aunque las autoridades adelantaron que se hará extensiva a los restantes colegios.