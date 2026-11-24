En medio de la tensión en el Hospital Garrahan por una protesta de delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), hubo un fuerte cruce entre el periodista Eduardo Feinmann y un empleado de la institución que estaba dentro del hospital.

El gremio que comanda Rodolfo Aguiar denuncia 10 despidos y 29 suspensiones con un máximo de 20 días sin goce de sueldo de forma arbitraria por parte de las autoridades. En ese marco, este martes poco después de las 7 los manifestantes ingresaron al hospital y tomaron el hall principal.

El móvil de radio Mitre se encontraba en el lugar y fue Feinmann quien pidió hablar con uno de los líderes de la protesta, identificado como Gerardo Oroz, secretario adjunto de la Junta Interna de ATE en el Garrahan y trabajador en la farmacia hospitalaria.

“Buen día. ¿Están tomando el hospital, entonces?“, lanzó el conductor al momento en que se comunicó con Oroz. Su pregunta disparó la tensión y el delegado levantó la voz. ”No, no estamos tomando al hospital, estamos ingresando al hospital, que es el hospital de los trabajadores donde realizamos tareas desde hace años, hay compañeros desde hace 15, 20 años. Son los directivos que están al frente y que están arriba del Consejo de Administración los que están robando, robando y robando", aseguró Oroz.

El tenso cruce entre Eduardo Feinmann y un empleado del Garrahan en medio de la protesta de ATE

Tras eso, el periodista apuntó: “Perdón, el hospital no es de los trabajadores, el hospital es de los contribuyentes, no es de los trabajadores. Ustedes no son dueños del hospital. El hospital no es de los trabajadores, es de los contribuyentes”.

A partir de allí ambos comenzaron a hablar al mismo tiempo con agravios y acusaciones cruzadas. En medio del barullo se escuchar a Oroz decir: “El Consejo de Administración, que te ensobra a vos...el hospital es de los trabajadores”. Feinmann inmediatamente interrumpió al delegado y lanzó: “¿Quién me ensobra a mí, pedazo de tarado?“.

“Sí, dejate de joder, si es muy obvio. La única forma de que entre la prensa acá es a partir de las notas que te pagan a vos, que te ensobran a vos. Defendés lo que está mal, estás en contra de los trabajadores”, le respondió Oroz.

Hospital Garrahan Hernan Zenteno - La Nacion

Tras ello el conductor siguió: “No me pongo en contra de los trabajadores. Estoy a favor de los trabajadores que no toman hospitales y que no hacen política con los niños”.

Mientras Oroz continuaba hablando, Feinmann cortó la entrevista. “Mi tarea es estar del lado de la gente y de los niños. Bueno, le agradezco mucho. Un abrazo. Sigan tomando el hospital. Al Garrahan se apoya, a los trabajadores que toman, no”, completó.

Protesta

ATE aseguró que el Consejo de Administración envió correos electrónicos notificando despidos y suspensiones a raíz de un sumario generado el año pasado contra empleados que participaron de protestas salariales y de la toma de oficinas de la Dirección Médica. Según el gremio, estos trabajadores recibieron los telegramas de despido el viernes por la tarde.

UNIDAD DE LOS TRABAJADORES.

Rodeados de una inmensa solidaridad ingresan las y los trabajadores al Hospital Garrahan https://t.co/Uu9n4cxE2K pic.twitter.com/PG14pbixTF — Prensa Obrera (@prensaobrera) November 24, 2026

En ese contexto, ATE anunció la protesta para este martes y denunció presuntas irregularidades en los sumarios administrativos que las autoridades iniciaron en 2025.

Tras el reclamo en el hospital, el Consejo de Administración publicó un comunicado para repudiar la protesta. “Los sindicalistas sancionados junto a personas ajenas a la institución ingresaron por la fuerza a las instalaciones, poniendo en peligro la salud de los niños que pelean por sus vidas”, señaló la institución.

Y agregó: “En disconformidad con las sanciones recibidas, esta mañana los mismos violentos volvieron a recurrir a la fuerza, desafiando y agrediendo al personal de seguridad e ingresando incluso quienes tenían el acceso restringido, resultando herida una mujer que ocupaba su lugar de trabajo”.

“Un hospital pediátrico no es escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos ni atropellos sindicales. Hoy, el verdadero personal del Garrahan ingresó normalmente y está en este momento atendiendo. Así como se sancionó a quienes participaron de la toma de la Dirección Médica, se tomarán las medidas administrativas y legales correspondientes ante estos nuevos hechos de violencia”, completó.