El desgarrador mensaje del padre de las hermanas que murieron en un accidente en la ruta 60 de Mendoza

El padre de las hermanas que murieron en un choque frontal en la ruta 60 de Mendoza las despidió con un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

A través de una publicación en Instagram, Andrés Masó dedicó unas sentidas palabras a sus hijas Rosario y Juana, de 19 y 20 años, dos de las tres víctimas fatales que dejó el trágico siniestro vial.

El posteo del padre de las hermanas fallecidas en el accidente vial en Mendoza

“Mis dos ángeles”, escribió Masó en la imagen que compartió en sus historias de esa red social. “Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos”, expresó.

Y agregó acompañando el posteo con varias fotos en las que aparece junto a sus dos hijas: “Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón. Las amo eternamente”.

El accidente

Las hermanas viajaban juntas en la SUV al momento del siniestro. Juana Masó Tillar, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza, fue trasladada en estado crítico a la unidad de terapia intensiva del Hospital Central, donde los médicos constataron su fallecimiento este lunes a las 17:44 a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque en la ruta provincial 60 Gentileza Diario UNO

Por su parte, su hermana menor, Rosario (19), quien se preparaba para ingresar a la carrera de Medicina en la UCA, sufrió politraumatismos graves y fue derivada al mismo centro médico. Cerca de las 20:00 del mismo lunes, se confirmó su muerte cerebral. Ambas jóvenes residían en la localidad de Chacras de Coria.

En la camioneta también viajaban otros tres adultos, familiares de las hermanas fallecidas. El conductor del vehículo, Martín Omar Tillar, de 52 años, sufrió politraumatismos y sigue internado, en estado delicado, en el Hospital Lagomaggiore.

En tanto, Ariadna Tillar, de 54 años, presentó fracturas de tibia, peroné y maxilar inferior, por lo que quedó internada en terapia intensiva del Hospital Perrupato. Por su parte, Florencia Bettalemmi, de 42 años, entró al Hospital El Carmen con traumatismo craneal grave y pérdida del conocimiento.

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La fiscal Mariana Gutiérrez, quien quedó a cargo de la causa, estableció que se realicen los peritajes correspondientes sobre la escena, mientras que la incorporación de testimonios permitirá reconstruir los minutos previos al choque.

La investigación permitirá determinar los motivos que ocasionaron el siniestro y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados.