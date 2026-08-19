Murió la madre de las dos hermanas de 21 y 19 años que fallecieron en el choque de la ruta 60

Este martes por la noche murió la cuarta víctima del choque frontal que tuvo lugar en la ruta 60 de Mendoza. Se trata de Ariadna Tillar, de 54 años, madre de las dos hermanas de 21 y 19 años que murieron tras el siniestro vial ocurrido el domingo por la noche en la localidad de Maipú.

La mujer, que se dedicaba al diseño gráfico, se encontraba internada en la terapia intensiva del Hospital Perrupato con una fractura de tibia y peroné sumado a una fractura en el maxilar inferior desde el fin de semana, consignó Diario UNO.

Ariadna Tillar, la última víctima del choque en la ruta 60 Redes

En las primeras horas del martes había trascendido la muerte de Rosario y Juana Masó Tillar, hijas de Ariadna, quienes se encontraban en grave estado. El mismo medio local detalló que Juana sufrió un paro cardiorrespiratorio horas después de ser operada en el Hospital Central de Mendoza; mientras que Rosario, la menor, sufrió el lunes muerte cerebral.

Ariadna Tillar con sus hijas Rosario y Juana de pequeñas Redes

El choque

El fuerte choque ocurrió sobre ruta provincial 60 a la altura del callejón Piperbo, en Fray Luis Beltrán. Al momento del incidente, la camioneta Volkswagen T-Cross conducida por Martín Omar Tillar circulaba en sentido oeste. A bordo también iban su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años; su hermana, Ariadna Tillar; y sus sobrinas Rosario y Juana.

Juana Masó Tillar, una de las jóvenes fallecidas Facebook

Según consignó Diario UNO, Tillar trató de sobrepasar a otro vehículo que circulaba en el mismo sentido y la maniobra hizo que chocara de frente con el Peugeot 504 en el que iba Oscar “Chacha” Fernández Mercau, un reconocido árbitro de fútbol en torneos amateur en la zona Este de la provincia.

Producto del fuerte impacto, Mercau murió mientras era trasladado de urgencia al Hospital Central de Maipú. En su vehículo, la policía encontró una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre 22.

Rosario, la otra hermana fallecida

Mientras tanto, los otros dos ocupantes de la Volkswagen T-Cross permanecen hospitalizados. Martín Tillar, de 52 años y conductor del vehículo, está internado con politraumatismos en estado grave en el Hospital Lagomaggiore.

Su pareja, Bettalemmi, de 42 años, ingresó al Hospital El Carmen con diagnóstico de traumatismo craneal grave y pérdida del conocimiento, por lo que permanece bajo cuidados intensivos.

Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque en la ruta provincial 60 Gentileza Diario UNO

Ambos fueron trasladados de urgencia a los hospitales a través de un helicóptero sanitario Halcón 3, utilizado para pacientes con lesiones de gravedad. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía Vial, la Comisaría 61ª, Tránsito Municipal, Bomberos Voluntarios y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), mientras que también se produjeron cortes en la zona y los accesos a la ruta. En tanto, la investigación continúa para determinar los motivos que ocasionaron el siniestro y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados.

La fiscal Mariana Gutiérrez, quien quedó a cargo de la causa, estableció que se realicen los peritajes correspondientes sobre la escena, mientras que la incorporación de testimonios permitirá reconstruir los minutos previos al choque.

El mensaje del padre

El padre de las dos jóvenes las despidió a través de redes

El padre de Rosario y Juana Masó Tillar, las hermanas que murieron en el choque frontal, las despidió a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. Andrés Masó publicó unas sentidas palabras a sus hijas de 19 y 21 años, dos de las cuatro víctimas fatales que dejó el trágico siniestro vial.

“Mis dos ángeles”, escribió el hombre en la imagen que compartió en sus historias de la red social Instagram. “Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos”, expresó.

En el posteo que acompañó con un collage de varias fotos en las que aparecía junto a sus dos hijas, añadió: “Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón. Las amo eternamente”.