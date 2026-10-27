El desgarrador relato de los padres de la joven que sufrió bullying en Catamarca: “Queremos recuperar nuestra vida”

Los padres de la joven que sufrió un severo caso de bullying en Catamarca brindaron un sentido testimonio sobre el dolor que experimentan como familia. L., de 17 años, sufrió ataques y acosos por parte de sus compañeros luego de que tres de ellos difundieran un video íntimo. Tras ello, sufrió bullying de parte de un grupo de chicas. “Nosotros queremos recuperar nuestra vida y la de nuestra familia”, pidieron Noelia y Rodrigo en una entrevista televisiva.

El caso comenzó en abril, cuando la joven se olvidó su celular en una camioneta donde estaba con sus compañeros y los jóvenes lograron acceder a una serie de videos íntimos.

“Ella era una chica completamente normal que asistía a la escuela. Estaba entusiasmada porque era su sexto año, y tenía muchas actividades para despedirse de esta etapa. El 15 de abril se olvida el celular en una camioneta y tres compañeros acceden. No sabemos cómo. Hicieron un video de todo el contenido que ella tenía, lo viralizaron”, detalló Noelia en La Mañana con Moria de Eltrece.

El relato de una de las agresoras

Los jóvenes circularon el video entre ellos durante casi dos meses. Fue el 2 de junio que una amiga de L. la llamó para contarle que se había difundido la grabación por fuera de este grupo: “Evidentemente lo mandaron a algún grupo y lo difundieron. Se salió de control. Ella se enteró por una amiga que está en Córdoba, que le dijo que había algo que estaba dando vueltas acá”.

Al día siguiente los padres de L. realizaron la denuncia en la Justicia, pero el daño ya estaba hecho. “Ella ya no puede volver a la escuela por la situación que vivió. De su intimidad y saber que todos sus compañeros la habían visto. Estamos muy dolidos, angustiados, preocupados por la salud de nuestra hija y por cómo llevamos hace tiempo esto. Fue extremo. Tenemos dos hijos y uno tiene que seguir con las ocupaciones, con la angustia, tratando de contener”, reclamó Noelia, que también contó que su hija tiene acompañamiento psicológico y psiquiátrico.

Rodrigo sumó: “Fue un shock muy fuerte, pasé por un montón de sentimientos. Hablé con mi mujer, ella es abogada y me sabe calmar muy bien, hicimos las cosas lo mejor posible confiando en la Justicia”.

El padre remarcó la falta de asistencia de parte de la institución, que pidió que haya una medida judicial de por medio para tomar acciones. “Fuimos a hacer la denuncia, hablamos con el colegio y presentamos la denuncia al colegio pidiendo que se excluya la presencialidad de los tres chicos implicados”, explicó.

Pero el colegio reclamó “que haya perimetrales en la Justicia”. “Pero duraban un mes y medio”, señaló Noelia. “La respuesta del colegio es que necesitan un arma jurídica, se la llevamos y así y todo no les alcanza”.

El viaje de egresados

La experiencia de la víctima en el viaje a Bariloche se conoció luego de que A., una de las agresoras, compartiera un video en su cuenta de Instagram donde contaba los episodios de acoso que ejercieron con su grupo de amigas y sostuvo que la víctima sufrió un “brote psicótico donde se sacaba los pelos”. En el mismo testimonio, la estudiante admitió haber hostigado a su compañera en un boliche con burlas y cánticos alusivos a un video íntimo que había sido difundido.

La joven tuvo que viajar junto a los compañeros que difundieron el video íntimo debido a que la Justicia levantó las perimetrales. “Las levantaron tres días antes porque fueron mal impuestas. Dos de los padres de los chicos solicitaron que se levanten. Fue terrible para ella viajar con los chicos que le difundieron los videos”, expresó.

Sin embargo, los jóvenes se mantuvieron alejados de la víctima y el conflicto surgió con el grupo de chicas que la atacó física y verbalmente. “Nunca nos imaginamos que podía pasar esto. Ella nos decía que la venía pasando bien hasta el domingo a las 5.59 de la mañana. Nos llamó por videollamada y dijo que la pasó mal, que le tiraron un vaso, la empujaron. Los chicos que viajaron no le hicieron nada. Fue otro grupo de cinco chicas encabezadas por la chica del video. Le cantaban cosas”, relató Noelia.

El comunicado del colegio tras lo ocurrido

La agresora comentó en su video que la víctima tuvo un brote psicótico donde “se metió los dedos en los ojos y se arrancó los pelos”. “Fueron nueve días de acoso y maltrato. Y una de las madres acompañantes era la de una de las chicas involucrada en el acoso terrible que le hicieron”, reclamó Rodrigo.

Y sentenció: “Si ella no hubiese tenido una mínima dosis de concepción de la realidad, no sé a dónde estaría mi hija. No sé si estaría acá. Esto marca la necesidad de estar encima de nuestros hijos, de hablarles, escucharlos y creerles”.

Noelia contó que la madre de la agresora le escribió un mensaje y pidió disculpas de parte de ella y su hija, quien actualmente tiene una perimetral y le secuestraron el celular, porque es mayor de edad.

“Nosotros queremos recuperar nuestra vida y la de nuestra familia. Queremos la normalidad. Que pueda ser una niña feliz, ir a la escuela, tener amigos, salir a un boliche tranquila sin que le hagan bullying, sin que la estén señalando. Está a dos meses de recibirse. En todo este lío ella tuvo dos meses donde no tuvo clases, no se le mandó tarea cuando estuvo virtual”, lamentó Rodrigo.

“Nos preocupa mucho porque debería ser una etapa de vida donde debería buscar sus proyectos e independencia a prácticamente a veces querer dormir con nosotros. Se sintió muy presionada por todo su entorno”, cerró Noelia.