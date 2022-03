El dueño de un popular corralón mostró un chat que expuso la suba de precios: “Así estamos país”

Pablo Gaytan, dueño del Corralón Ciudadela y reconocido en las redes sociales por sus posteos en los que cuenta las desventuras de ser empresario en la Argentina, reapareció nuevamente para hacer una crítica respecto de la suba de precios.

El ingeniero agrónomo publicó en Twitter las capturas de pantalla de la charla que tuvo con los proveedores dedicados a vender materiales de construcción. “Buen día, enviamos actualización de precios. Por cualquier consulta estoy a disposición. Saludos”, fue el primer mensaje que recibió este martes a las 08.46, junto a un PDF con la lista de valores nuevos.

La captura de la conversación que compartió Pablo en la cuenta Corralón Ciudadela Captura T

El aviso tomó por sorpresa al empresario, que no dudó en hacer una pregunta debido a que es la segunda vez en el mes que le actualizan los valores de los materiales. “¿Dos listas en marzo? Tengo una del 14/3 …”, escribió. Tal y como lo esperaba, la respuesta que recibió confirmó uno de los problemas que atraviesa el sector, la inflación. “Sí, la del 14/3 ya no está vigente. Cambiaron nuevamente los precios”, le explicaron desde la empresa proveedora.

Con una evidente frustración, el hombre terminó la conversación con un simple “Ok, gracias” y opinó al respecto en el tuit donde compartió la captura de la conversación. Allí, expresó: “Así estamos país”, y dio pie a sus más de 70.000 seguidores para que opinen al respecto.

“En unos meses, cuando la actualización sea cada 48 horas, vas a extrañar las actualizaciones cada 15 días”, apuntó un usuario. “Buscá un teléfono celular con más memoria, te van a mandar actualización de precios cada media hora”, opinó otra persona.

Asimismo, otros internautas contaron las experiencias similares que viven en sus negocios. “El 11 de marzo recibí una lista de un proveedor y el 17 me la volvió a cambiar. Recién otro, a las 7.30. Llegué al negocio 8.15 y ya me pasó otra… ”, contó un joven. “Jueves pasado, me pasan lista a las 11.00 y pasé el pedido a las 17.00. Al rato, me dijeron: ´Aumentaron los precios ¿vas a querer las cosas?’”, expresó el propietario de un comercio.

Algunas experiencias similares que viven los seguidores de la cuenta Corralón Ciudadela Captura Twitter

En diálogo con LA NACION, el dueño de Corralón Ciudadela reveló que, en la mayoría de los casos, los proveedores actualizan los precios una vez por mes y en sintonía con la inflación oficial. Sin embargo, detalló que es la primera vez que recibe aumentos dos veces consecutivas en 15 días. “Siempre estoy muy atento a los aumentos y a las nuevas listas. Tratando de aguantar algunos aumentos, pero está difícil absorberlos”, manifestó Gaytan.

Respecto de la viralización que genera al instante en las redes sociales, Pablo contó que constantemente diversas personas le envían mensajes y le cuentan situaciones semejantes.

“Creo que lo que vivimos es una complejidad más en el desarrollo de un negocio. Siempre que tuiteamos algo, diferentes empresarios Pymes, emprendedores e individuos que están detrás de una cuestión comercial, te cuentan sus experiencias con los precios, faltantes, materiales importados, entre otras cosas”, afirmó.

Gaytan abrió la cuenta de Twitter de su local hace poco más de dos años, aunque al principio solo la utilizaba para ver los tuits de otros internautas. Sin embargo, cuando llegó la cuarentena, todo cambió. “En el momento de la pandemia, que teníamos más tiempo libre, me pareció bueno armar una cuenta del corralón, contando un poco la historia de la pyme, mezclado con humor y sarcasmo”, explicó.

El joven utiliza el humor en Twitter y ya tiene más de 70 mil seguidores Captura Twitter

Por otro lado, el dueño de Corralón Ciudadela reconoció que no sabía el impacto que iba a causar en la gente. “No sé si seremos un éxito, pero tenemos seguidores. Tratamos de contar lo que es el día a día de una pyme en la Argentina, en el rubro de la construcción, y también divertirnos. Así nació y la mantenemos”. Por último, añadió sobre el perfil: “No tenemos community manager y la maneja el dueño”.

De esta forma, el empresario intenta ponerle un poco de humor a los problemas que vive en su rubro, pero con la esperanza de que en algún momento la problemática tome otro camino. A pesar de sus frustraciones, lo cierto es que las redes sociales lo ayudaron a tomarse con humor el mal momento y consiguió fidelizar a más clientes.

Tal y como expresó en otra entrevista con LA NACION, admitió: “Me llamaron de algunas marcas para ver si los podía ayudar como community manager, pero en realidad lo nuestro es divertirnos y dar a conocer al Corralón Ciudadela”.