Bill Gates enumeró las dos razones por las que no recomienda invertir en Bitcoin

En medio de la demanda creciente de Bitcoin alrededor del planeta, Bill Gates explicó por qué piensa que las transacciones y el ahorro en criptomonedas no son una buena idea. Además, se refirió puntualmente a las acciones de Elon Musk como un ejemplo de volatilidad. Más allá de esto, sí defendió el uso de dinero digital en todo el mundo.

Gracias a su éxito y la fortuna que logró construir, el magnate suele ser fuente de consulta sobre temas de actualidad, especialmente en lo que está relacionado con el futuro. En esta oportunidad y dado el contexto, se volvió a difundir una entrevista de febrero de 2021 en la que habló sobre el uso de Bitcoin.

Bill Gates lanzó su opinión sobre las criptomonedas Freepik

En primer lugar, tomó como ejemplo lo que ocurre con el director de SpaceX. Según argumentó, el valor de las distintas criptomonedas pueden variar solamente por un twit del empresario. “Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su Bitcoin suba o baje al azar”, aseguró en diálogo con Bloomberg. Sin embargo, sí manifestó preocupación sobre cómo afecta esto: “Sí pienso que la gente que se deja llevar por estas manías puede no tener tanto dinero, así que no estoy lleno de optimismo sobre el Bitcoin”.

En esa misma línea, advirtió y llamó a prestar mucha atención a quienes invierten. “Si tenés menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”, sentenció. Con este ejemplo, el empresario graficó el aspecto de volatilidad que observa en las criptomonedas. Según su visión, el otro factor que no lo convence es la descentralización.

Bill Gates no recomendó las inversiones en criptomonedas (Crédito: Instagram/@thisisbillgates)

A pesar de esto, el fundador de Microsoft se mostró a favor del uso de dinero digital y sus beneficios. Según su mirada, es una gran herramienta especialmente cuando se trata de financiar a los países con menos ingresos y hacer que los montos lleguen a sus habitantes “de forma muy eficiente”.

La predicción de Bill Gates sobre los trabajos del futuro

Además de cuestiones de salud pública relacionadas a la pandemia de coronavirus y del análisis sobre las posibilidades de inversión, el magnate también se enfoca en otros aspectos de la economía. Hace algunas semanas, fue noticia por una recomendación sobre los trabajos que serán más demandados en el futuro. En una publicación de su blog personal, se refirió a esto y detalló qué es lo que cree sobre el tema.

Bill Gates suele hacer predicciones sobre el futuro (Crédito: Alamy)

De acuerdo a su visión, carreras relacionadas a los campos de ciencia, ingeniería y economía son las que más importancia tomarán durante los próximos años. “No necesariamente trabajarás programando o escribiendo código, pero sí es necesario entender lo que hacen los ingenieros y lo que no pueden hacer”, remarcó. Sumado a esto, consideró que estas carreras son “agentes de cambio para todas las instituciones”.

Por otra parte, anticipó lo que ocurrirá con las dinámicas de trabajo en general. Al igual que muchos otros analistas, cree que la virtualidad que trajo la pandemia será una norma que se mantendrá en el futuro y que todos los trabajos que puedan hacerlo terminarán optando por eso.