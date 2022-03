Tras su paso por el Lollapalooza, Miley Cyrus sorprendió hoy al compartir una foto con efectivos policiales que trabajaron en el Hipódromo de Sant Isidro.

En una imagen, que fue compartida por la propia cantante estadounidense, se puede ver con poca luz a la artista rodeada por varios efectivos de la UTOI, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de Buenos Aires. “Find your light (Encuentra tu luz)”, escribió Cyrus, con una clara referencia a la luz que proyectaba el móvil policial.

Las fotos de Miley Cyrus con agentes de la Policía Bonaerense tras su show en el Lollapalooza.

La publicación recibió todo tipo de comentarios: mientras que algunos fanáticos celebraron el gesto de la cantante de retratarse con personas que estaban trabajando en el previo, otros cuestionaron que posara junto a la Policía.

Miley Cyrus se sacó varias selfies con agentes de la Policía Bonaerense tras su show en el Lollapalooza.

“No Miley con la yuta no, no es por ahí hermana”, “No es algo para sentirse orgullosa, amor”, “Icónica” y “Muy argentinos cholulos jaja”, fueron algunos de los mensajes que recibió el tuit.

El beso a un fan

Este domingo, Francisco Graziani cumplió el sueño de conocer a una de sus ídolas máximas: Miley Cyrus, que no solo aceptó sacarse una foto con él sino que además le dio un beso en la mejilla, una de las imágenes virales en la previa del Lollapalooza Argentina 2022. “Me lo guardo para toda la vida”, aseguró el joven de 19 años en diálogo con LA NACION, y contó cómo fue su experiencia en la puerta del hotel Faena de Puerto Madero.