De la trampa de pegamento al injerto de plumas nuevas: la historia de Poxi, el gavilán recuperado que pudo volver a la naturaleza

El Centro de Rescate del Ecoparque difundió la liberación de un gavilán que había sido encontrado el año pasado en una trampa para ratas y, luego de meses de rehabilitación volvió a su hábitat natural.

Los veterinarios tuvieron que injertar plumas nuevas al gavilán

Este ejemplar de gavilán había sido encontrado en mayo de 2025, en mal estado general, ya que había quedado sin movilidad al ser atrapado por una trampa para ratas, cuyo pegamento se adhirió a las plumas del animal y le impedía volar.

El gavilán mixto, al que luego bautizaron Poxi, es un macho subadulto, según relatan los especialistas en rescate de animales que trabajan en el Ecoparque de la Ciudad y se dedican a rehabilitar ejemplares y devolverlos a la naturaleza, una vez que logran moverse con independencia.

Una vez trasladado por personal de Defensa Civil, el gavilán recibió cuidados minuciosos que consistieron en lavado con aceite y detergente en la totalidad de sus alas para quitar el pegamento.

Debido a que tenía sus plumas destruidas, el equipo de veterinarios que trabaja en el Ecoparque debió realizarle un injerto de plumas, una por una, para reemplazar las que había perdido.

La recuperación incluyó meses en un gimnasio de aves, especialmente acondicionado para que los ejemplares puedan fortalecer los músculos inactivos durante el período de convalecencia.

El trabajo que realizan los especialistas en el Centro de Rescate ya contabiliza 8000 animales de distintas especies, que fueron rehabilitados, luego de llegar allí heridos, huérfanos, o víctimas del tráfico ilegal.

La historia del gavilán recuperado que pudo volver a la naturaleza

“A Poxi ya le pusieron su anillo de identificación y está listo para ser liberado”, según consta en el video difundido por el Ecoparque.

“Esta es solo una de las más de 8000 historias que pasaron por el Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Ecoparque Buenos Aires. Cada ingreso representa el trabajo de un equipo que rescata, rehabilita y cuida a la fauna silvestre de nuestra ciudad con un objetivo: que cada animal tenga una nueva oportunidad”, se lee en la publicación de redes sociales.

Cómo trabajan los veterinarios y especialistas para devolver animales silvestres a la naturaleza

El Ecoparque cuenta con un Centro de Rescate especializado en fauna silvestre nativa. Allí se reciben animales, rescatados por los vecinos o por autoridades en incautaciones, para brindarles atención veterinaria, rehabilitación y, siempre que sea posible, volver a liberarlos en su hábitat.

Gavilanes, lechuzas, lagartos, comadrejas y muchas otras especies pasaron por ese espacio, que es fundamental para la conservación de la fauna silvestre.