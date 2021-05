El entredicho de Fernando Carnota con un colectivero que se manifestaba para pedir aumento salarial y vacunas

En el marco de los cortes de los accesos a la Capital Federal por parte de choferes de colectivos, el periodista Fernando Carnota tuvo un fuerte entredicho en el programa +Info en LN+ con uno de los delegados de los trabajadores, que reclaman aumento de salario y ser vacunados como esenciales.

Santiago Menconi, delegado de la l铆nea 60, quien junto a sus compa帽eros cortaba dos de los tres carriles del Puente Pueyrred贸n sentido a Capital Federal, explic贸 a un m贸vil de LN+ que se manifestaban porque sus salarios estaban atrasados y reclamaban que se vacune a los choferes. Luego dijo que no descartaba que el corte se extendiera un carril m谩s.

El entredicho de Fernando Carnota con un colectivero que se manifestaba para pedir aumento salarial

鈥淓ntiendo que pidan aumento de salario y vacunas, pero 驴c贸mo son las prioridades? No hay vacunas, el Gobierno no tiene vacunas鈥, le dijo desde los estudios Carnota a Menconi, cuestionando los cortes en los accesos a la Ciudad.

Menconi, le contest贸: 鈥淓n la l铆nea 60 tenemos dos muertos, venimos intentando internar a compa帽eros con problemas respiratorios y no hay camas, ustedes como periodistas tambi茅n deber铆an exigir lo mismo, porque cuando se te muere un compa帽ero deber铆an todos salir a la calle鈥.

Carnota dijo que si bien estaba 鈥渄e acuerdo con el pedido鈥, muchos sectores hoy por hoy reclaman vacunas que no hay y dijo: 鈥淧orque muertos hubo en todos lados, entre los m茅dicos tambi茅n鈥. Fue entonces que el delegado le replic贸 que los medios informaban sin 鈥渃riterio鈥 y lanz贸: 鈥淧arece que hacen publicidad para las empresas, cuando tergivers谩s un reclamo de los trabajadores est谩s a favor de las empresas鈥.

Carnota, sorprendido, le pregunt贸: 鈥驴De qu茅 empresas me habla?鈥. No obstante, el delegado ya se hab铆a retirado de la entrevista. 鈥淪e va, cuando ten铆a que defender lo que dec铆a, son progres, se creen troscos, que el capitalismo es malo, pero a la hora de defender lo que dicen no tienen argumentos, se escapan. Si no est谩s de acuerdo con los cortes, enseguida est谩s a favor de las empresas鈥, se quej贸 el periodista.

Colectiveros reclaman un salario b谩sico de $100.000, que los vacunen contra el coronavirus y m谩s seguridad Tom谩s Cuest

Adem谩s, dijo: 鈥淎c谩 hay un gobierno que no tiene vacunas, que no trae vacunas, adem谩s las distribuye mal y se las roba, todo mal y en combo. Los colectiveros quieren vacunas, los camioneros quieren vacunas, le dec铆s 麓'no te escapes y danos argumentos麓' [acerca de a qu茅 empresas apoyaba] y se escapa igual. Es un reclamo justo, no digo que no鈥.

Atenta a lo ocurrido, la compa帽era en la conducci贸n de Carnota, Florencia Donovan, dijo que la medida de cortar los accesos perjudica a otros trabajadores. 鈥淰uelven loca a la gente que est谩 sufriendo la pandemia al igual que ellos鈥 opin贸 y luego analiz贸: 鈥Lo que aqu铆 se ve es que empieza a haber conflictos en todos los gremios por el tema salarial y vacunas, dos de los puntos flacos de la estrategia del Gobierno para este a帽o, m谩s el control de la inflaci贸n鈥.

鈥淯no de los colectiveros dec铆a que su salario hab铆a ca铆do un 70% en los 煤ltimos dos a帽os, que quer铆an un salario de 100 mil pesos鈥, dijo Donovan describiendo el panorama del conflicto. 鈥淐on una inflaci贸n corriendo mucho m谩s all谩 del 29% prometida por el Gobierno, todas las bases empiezan a pedir, cualquiera se da cuenta que el salario no le alcanza鈥, dijo.

A煤n enojado con el trunco ida y vuelta con el delegado de la l铆nea 60, Carnota cerr贸 el tema que cuestion贸 su posici贸n: 鈥淐uando no est谩s de acuerdo, es porque defend茅s a las empresas, cero argumento鈥.

LA NACION