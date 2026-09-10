El Garrahan realizó su primer traslado aéreo nocturno en años y recuperó la operación plena de su helipuerto

Un helicóptero sanitario aterrizó este martes por la noche en el Hospital Garrahan y marcó un hecho poco habitual para el principal centro pediátrico del país: se trató del primer traslado aéreo nocturno realizado tras la recuperación operativa de su helipuerto, que ahora puede funcionar durante las 24 horas.

El operativo se concretó alrededor de las 19.10 y amplía la capacidad del hospital para recibir derivaciones pediátricas de alta complejidad en situaciones de urgencia, sin depender exclusivamente de los horarios diurnos.

Según informaron desde el Garrahan, el helipuerto había dejado de recibir vuelos sanitarios en 2021. Luego de trabajos de reacondicionamiento y puesta en valor, volvió a utilizarse para operaciones diurnas el 30 de diciembre de 2025. El traslado realizado esta semana fue el primero efectuado durante la noche.

Las imágenes difundidas por el hospital muestran el aterrizaje de una aeronave sanitaria sobre la plataforma iluminada ubicada en la parte superior del edificio. La habilitación nocturna permite ampliar la ventana operativa para traslados de pacientes críticos provenientes de distintos puntos del país.

INVERSIONES QUE SALVAN VIDAS



Tras años de inactividad, pusimos en valor el helipuerto del hospital. El día de ayer se realizó con éxito el primer traslado nocturno en más de una década.



De esta manera, no sólo retomamos su función nocturna, sino que ampliamos su capacidad… pic.twitter.com/i71vHrUquS — Hospital Garrahan (@HospGarrahan) September 9, 2026

El Garrahan es el principal centro pediátrico de referencia nacional para patologías de alta complejidad y recibe habitualmente derivaciones desde hospitales de diversas provincias. En muchos de esos casos, la rapidez del traslado resulta un factor clave para el abordaje médico.

La recuperación de la operación nocturna implica que las derivaciones aéreas ya no dependerán de la luz diurna, una limitación que restringía el uso del helipuerto para determinadas emergencias.

Desde el hospital señalaron que la adecuación de la infraestructura permitió restablecer las condiciones necesarias para la recepción de aeronaves durante las 24 horas. El operativo realizado este martes funcionó además como una prueba de esa nueva capacidad.

Con la reactivación del servicio, el Garrahan vuelve a contar con una herramienta que puede resultar decisiva en situaciones críticas, especialmente cuando los pacientes requieren ser trasladados con rapidez desde otras ciudades hacia el centro pediátrico especializado.