Gabriel Rolón, psicólogo, sobre el reencuentro con un ex: “El daño que te puede hacer no es el mismo que sufriste cuando llegó el desamor”

Gabriel Rolón hizo una reflexión durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play) acerca de un paciente que se reencontró con su expareja. Ante ese ejemplo, explicó qué puede generar emocionalmente esa situación para ambos. Aunque reencontrarse con un antiguo novio o novia puede generar incomodidad, el impacto anímico nunca será tan devastador como el dolor inicial del desamor, según remarcó.

“Esa es la maravilla de ir aprendiendo a duelar bien. Le dije una vez a un paciente que, después de sufrir muchísimo, unos cuantos meses, me comenta la posibilidad de un encuentro con esta persona (su ex) porque tenían un cumpleaños en común y me dice: ‘Yo todavía algo siento por ella’. Y yo le dije: ‘Sí, pero nunca va a volver a dolerte tanto como te dolió hace seis meses. Así que no tenés nada que temer. Sí, te va a molestar verla, te va a dar algo”, relató el psicoanalista.

Gabriel Rolón explicó que es necesario duelar bien a un ex para que la angustia no se extienda en el tiempo (Fuente: Instagram/@perroscalle)

Luego, indicó que el desánimo al ver a esa expareja puede ocurrir si uno está pendiente de que le vuelva o se regocija en el propio dolor y lamento: “Si no entrás en ninguna historia rara, pensá que el daño que te puede hacer ya no es el daño que vos sufriste cuando llegó el desamor, excepto que vos lo busques, que te hagas el romántico, que te vayas, que te tomes un vino y que recaigas en un vínculo”. Hacia el final remarcó: “Eso es lo que tiene el duelo. Y cuando lo vas atravesando decís: ‘Hoy me duele menos’. Y entonces: ‘Sí, me dolés, pero me dolés tanto menos de lo que me doliste’”.

Aquella reflexión de Gabriel Rolón se asemeja a una que compartió con sus oyentes días atrás, en la cual hizo hincapié en que hay personas que deberían bloquear a sus exparejas de las redes sociales para evitar que la angustia sea permanente.

Gabriel Rolón dijo que bloquear a un ex a veces es necesario - @perroscalle

“Muchas veces uno, como psicólogo, dice: ‘¿Y para qué lo seguís leyendo?’ Claro, decís: ‘No, ahora me quiere explicar, me dice, me dice, me vuelve loca, me manda mensaje a todo’. Bloquealo. A veces uno va por esa solución y el peso con el que el paciente toma esa intervención cuenta también, ¿no? O sea, porque es ‘me mandó a bloquearlo’“, explicó Rolón.

“Otra cosa es que, ojo, genuinamente alguien vea que su paciente se está lastimando mucho y le diga: ‘Mirá, vamos a hacer una cosa: vos lo vas a bloquear’. Digo, así como el médico te dice: ‘Mirá, te tomás una de estas a la mañana y una de esta a la noche’. También los psicólogos a veces tenemos esa potestad por la salud psíquica de nuestros pacientes, decirle: ‘Mirá, esto no lo vas a hacer más’. Si vos ves a alguien que todo el tiempo se está llevando la pared puesta y vas a intervenir”, argumentó el especialista.