El gesto solidario de Jorge Messi con un hospital de Rosario que permitió realizar 100 trasplantes

En la misma jornada en la que Lionel Messi publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para despedir a su papá, el médico Jorge Tartaglione dio a conocer en LN+ una historia poco conocida sobre la ayuda que Jorge Messi le brindó a un hospital de Rosario y que permitió formar a profesionales especializados en trasplantes de médula ósea. Según contó, el padre del capitán argentino se encargó de que médicos, enfermeros y hemoterapistas de la institución viajaran al hospital Vall d’Hebron de Barcelona para formarse.

Jorge Messi afrontó los gastos de los traslados y coordinó la estadía de los profesionales en España. La iniciativa permitió que el equipo se capacitara y posteriormente aplicara esos conocimientos en Rosario, donde ya se realizaron 100 intervenciones de ese tipo.

“Tuve la oportunidad de escuchar al doctor Juan Di Santo, del Hospital Videla de Rosario. Les voy a contar una historia de Jorge Messi que a mí me pone la piel de gallina”, comenzó Tartaglione.

Tartaglione contó el gesto que tuvo Jorge Messi con un hospital de Rosario

Acto seguido, explicó que Jorge Messi se enteró de que había chicos que atravesaban el mismo problema de salud que había tenido Lionel durante su infancia y se acercó al municipio rosarino para ofrecer su colaboración. “Les dijo que, cada vez que llegara un chico con este problema, su familia se iba a hacer cargo”, contó el médico.

Sin embargo, desde el municipio le explicaron que podían afrontar los costos de esos tratamientos y le plantearon otra necesidad: le consultaron si podía ayudar a formar los profesionales necesarios para realizar trasplantes de médula ósea.

A partir de ese pedido, el padre del capitán de la selección argentina se comunicó directamente con el Hospital Vall d’Hebron y organizó las rotaciones del personal del servicio de la institución rosarina.

Tartaglione contó que Jorge Messi quiso hacerse cargo del tratamiento de los niños que tuvieran el mismo problema de salud que atravesó Lionel en su infancia

De acuerdo con el relato, se hizo cargo de los viajes de cada uno de los médicos y enfermeros enviados a España para capacitarse. “Los llevaba y los traía”, resumió Tartaglione.

La asistencia no terminaba con la compra de los pasajes. “Uno de los hijos de Jorge Messi los esperaba en el aeropuerto de Barcelona, los llevaba hasta el hospital y se encargaba de absolutamente todo”, destacó.

El objetivo era que los profesionales regresaran a Rosario y aplicaran allí los conocimientos incorporados durante su paso por la institución española. “Ese era el objetivo de Jorge Messi. Y lo logró”, expresó el médico.

Por último, Tartaglione resaltó tanto el resultado de la iniciativa como el hecho de que la ayuda se mantuviera alejada de la exposición pública: “Hoy ese hospital hizo ya 100 trasplantes de médula ósea. ¿No es para ponerte contento que estas cosas no se sepan? La humildad de esta gente...”.