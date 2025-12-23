El Gobierno autorizó el viaje con mascotas en trenes y micros de largas distancias: todos los requisitos

En la antesala del inicio de las vacaciones de verano, el Gobierno decidió autorizar el viaje con mascotas en los servicios de transporte de larga distancia, pero teniendo en cuenta diferentes factores de seguridad y comodidad del resto de los pasajeros. La medida se dio a conocer este martes mediante la Resolución 2076/2025 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial.

En específico, la autorización rige para “los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros de larga distancia que operan bajo jurisdicción nacional”, es decir, aquellos que conectan ciudades de distintas provincias y están sujetos a regulación y control del Estado nacional.

En el caso del transporte automotor, se trata de los servicios regulares de ómnibus de larga distancia, mientras que en el ferroviario comprende a los trenes interurbanos de pasajeros que recorren trayectos provinciales e interprovinciales como las conexiones del ferrocarril Mitre desde Retiro a Rosario, Córdoba y Tucumán, o el ferrocarril Roca desde Constitución a Mar del Plata.

La resolución alcanza a algunos trenes que salen desde la estación de Retiro y otros desde la estación de Constitución

El nuevo régimen define como animal doméstico a los “animales de compañía que pueden convivir con las personas en un entorno doméstico, siempre que su tenencia no tenga fines comerciales ni de consumo”. No obstante, aclara que los perros guía o de asistencia que acompañan a personas con discapacidad estarán excluidos de la regulación y dado que se rigen por su normativa específica.

Para poder viajar con una mascota se deben cumplir ciertos requisitos básicos como hacerse “responsables de su cuidado, bienestar y seguridad durante todo el trayecto”, y cumplir con las “disposiciones sanitarias vigentes, incluidas las recomendaciones del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos”. Además, se deberán respetar las indicaciones que impartan las empresas de transporte para mantener el “orden a bordo”.

Qué tener en cuenta para viajar con una mascota

La medida enumera una serie de requisitos que se deben cumplir para poder realizar el traslado de la mascota para facilitar la convivencia durante el viaje:

Cada pasajero mayor de edad podrá trasladar un solo animal doméstico .

. El animal deberá viajar dentro de un transportín o contenedor cerrado , diseñado especialmente para su traslado.

, diseñado especialmente para su traslado. El contenedor podrá colocarse sobre la falda del pasajero, debajo del asiento delantero o sobre el asiento junto a la ventana, siempre que en este último caso esté correctamente sujetado con el cinturón de seguridad .

. Será obligatorio contar con la constancia de vacunación antirrábica y la documentación sanitaria.

y la documentación sanitaria. Durante el viaje, el animal no deberá ocasionar molestias ni representar riesgos para otros pasajeros.

Cabe señalar que la resolución establece que las empresas de transporte automotor y ferroviario de larga distancia podrán fijar una “tarifa específica por este servicio”, de acuerdo con las condiciones del mercado y en cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. En el caso de los perros guía o de asistencia, el traslado continuará siendo gratuito.

Uno de los requisitos para el traslado de las mascotas es que viajen en un contenedor adecuado

Por último, las compañías podrán definir condiciones adicionales relacionadas con las características de los animales a trasladar y deberán prever procedimientos de limpieza y desinfección. También se dispone que en terminales y estaciones habilitadas se cuente con espacios “específicos, señalizados y acondicionados para la espera y el abordaje de pasajeros que viajen con animales domésticos”.

Según explicó el Gobierno en los considerandos de la norma, el objetivo de la medida forma parte de un proceso de “actualización de la normativa que regula el transporte terrestre” y busca “adecuar las reglas vigentes a las condiciones actuales del servicio”.