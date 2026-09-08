El gobierno de Axel Kicillof aplicará una retención del 2% a los premios de las apuestas online

El gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzará a aplicar una retención del 2% sobre los premios obtenidos en los juegos de apuestas online de resolución inmediata, conocidos popularmente como slots. La medida fue anunciada este lunes por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en compañía del presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Gonzalo Atanasof.

Según explicó Bianco en conferencia de prensa, la decisión quedó formalizada a través de la Resolución 1149/26, que establece el cobro de una alícuota del 2% en el marco del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires

“El aporte ya estaba previsto por la Ley 15.079 de 2018 y ahora se implementa para los juegos de resolución inmediata en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el funcionario bonaerense.

Además, indicó que la medida responde a una instrucción del gobernador Axel Kicillof y alcanzará a todos los premios resultantes de las sucesivas apuestas realizadas en este tipo de juegos.

Bianco señaló que los recursos obtenidos serán destinados a programas de salud, educación y desarrollo social, tal como establece la normativa vigente. También remarcó que los fondos permitirán sostener distintas iniciativas impulsadas por la Mesa Interministerial para el Abordaje de la Ludopatía.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 1149/26, firmada el 1° de septiembre, que establece el cobro de una alícuota del 2% en el marco del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) Pilar Camacho

Actualmente son siete las empresas que tienen concesión para la explotación del juego online en la provincia: Bet63, Betano, Betsson, BetWarrior, BPlay, Sport.bet.ar y Stake. La nueva alícuota alcanzará a los juegos de resolución inmediata que ofrecen estas plataformas.

Más tarde, Bianco reiteró el anuncio en su cuenta de X. “Comenzaremos a implementar el cobro de una alícuota del 2% para los juegos de slot online. Se trata de un aporte que estaba previsto en una ley vigente y cuyo cobro se va a destinar a programas de salud, educación y desarrollo social”, escribió.

Qué establece la Ley 15.079

La Ley 15.079 fue sancionada por la Legislatura bonaerense en diciembre de 2018. Entre otras disposiciones, sus artículos 137 a 141 establecieron un aporte de entre el 1% y el 3% sobre los premios obtenidos en los juegos de resolución inmediata, conocidos como slots.

La norma establece que los apostadores son los sujetos alcanzados por el aporte, aunque son las empresas u organismos que explotan los juegos los encargados de ingresarlo en carácter de responsables sustitutos.

Entre los artículos 137 al 141 de la Ley 15.079 se estableció un aporte de entre el 1% y el 3% sobre los premios obtenidos en los juegos de resolución inmediata, conocidos como slots Shutterstock - Shutterstock

Además, la ley dispone que una parte de los fondos sea destinada a los municipios bonaerenses y que el remanente ingrese al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).

La resolución firmada por el gobierno de Kicillof fija ahora en 2% la alícuota para los juegos de slots ofrecidos a través de las plataformas de apuestas online habilitadas en la Provincia.