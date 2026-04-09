El gobierno de Santa Fe subasta autos y motos incautados a delincuentes a precios muy bajos

El gobierno de Santa Fe convocó a una subasta pública para el próximo jueves 16 de abril. El evento tendrá lugar en el Salón Metropolitano de Rosario a partir de las 16.20. La iniciativa busca transformar bienes de origen ilícito en “oportunidades para la comunidad”. El remate incluye automóviles, motocicletas y hasta una aeronave con costos reducidos para fomentar la participación ciudadana.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) confirmó la inscripción de 5.411 interesados de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para este remate, lo que representa un máximo histórico para un evento de este tipo.

Hubo una inscripción de 5.411 interesados en la subasta. - Gobierno de Santa Fe

El catálogo para la jornada está compuesto por 150 lotes que incluyen camionetas de alta gama, vehículos sedán, motos de diversas cilindradas y mobiliario de fondo de comercio. Destaca entre el listado la presencia de un avión Cessna 402A con una base de 50 millones de pesos.

Los precios base finales sufrieron una reducción de aproximadamente el 50% respecto a las tasaciones de mercado, aunque aumentarán según el interés de los oferentes durante la puja a viva voz. La exhibición de las unidades será el miércoles 15 de abril de 10 a 18 horas y el jueves 16 de abril 8 a 13, en el mismo predio de calle Junín 501.

Los interesados deben acreditar identidad con DNI original y retirar los lotes adquiridos dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a la acreditación del pago total ante la APRAD.

Los bienes tuvieron una reducción de aproximadamente el 50% respecto a las tasaciones de mercado. - Gobierno de Santa Fe

El comprador debe abonar el 10% en concepto de seña y otro 10% por la comisión del martillero. Los montos menores a 100 mil pesos se recibirán en efectivo, pero las sumas superiores requerirán transferencia bancaria en las 48 horas posteriores al acto. El saldo restante del 90% se completará en los diez días hábiles siguientes a la aprobación administrativa.

El proceso cuenta con un protocolo de seguridad estricto, ya que la Policía de Investigaciones y el Ministerio de Justicia y Seguridad cruzaron los datos de los inscriptos para descartar vínculos con organizaciones criminales.

Los vehículos registrables contarán con un bloqueo de dominio ante la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y la administración asignará nuevas patentes a los rodados para evitar posibles asociaciones a los titulares anteriores, involucrados en causas judiciales.

Se deberá pagar un 20% el mismo día de la subasta. - Gobierno de Santa Fe

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló: “El nivel de inscriptos demuestra que hay confianza de la ciudadanía en un proceso que se caracteriza por su transparencia, publicidad y accesibilidad”.

La APRAD gestiona estos efectos secuestrados bajo la Ley Provincial 13.579 y decidió la disposición de estos activos debido a los altos costos de conservación y la depreciación por falta de uso. Los fondos recaudados se destinarán a fines sociales y equipamiento para las fuerzas de seguridad provinciales.