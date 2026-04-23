Calendario escolar: cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Santa Fe

Los santafesinos, en particular los alumnos y docentes de la provincia, que deseen planificar diferentes actividades de esparcimiento hacia la mitad del año, deben saber con exactitud cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Santa Fe.

La fecha del receso invernal en Santa Fe en 2026 Paula Teller

Tal como ocurre con las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, el calendario escolar 2026 dispone el comienzo de las vacaciones de invierno en cada provincia del país, y puntualiza las fechas correspondientes al receso de mitad de año en Santa Fe.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Santa Fe

De acuerdo a la información provista por el Ministerio de Capital Humano, las vacaciones de invierno en la provincia de Santa Fe serán entre el 6 y el 17 de julio. De esa forma, coincide con otros distritos como Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Luis y San Juan.

Jurisdicción Receso invernal Santa Fe del 6 al 17 de julio ​

Respecto de la cantidad de días de vacaciones, es necesario aclarar que se suman más jornadas de descanso, puesto que este período no tiene en cuenta el fin de semana previo ni el posterior a las dos semanas.

Todas las fechas de las vacaciones de invierno en la Argentina

En el país, cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difieren según el distrito. De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:

Jurisdicción Receso invernal Buenos Aires del 20 al 31 de julio ​ CABA del 20 al 31 de julio ​ Catamarca del 13 al 24 de julio ​​ Chaco del 20 al 31 de julio ​ Chubut del 13 al 24 de julio ​​ Córdoba del 6 al 17 de julio ​ Corrientes del 13 al 24 de julio ​​ Entre Ríos del 6 al 17 de julio ​ Formosa del 13 al 24 de julio ​​ Jujuy del 13 al 24 de julio ​​ La Pampa del 13 al 24 de julio ​​ La Rioja del 13 al 24 de julio ​​ Mendoza del 6 al 17 de julio ​ Misiones del 13 al 24 de julio ​​ Neuquén del 13 al 24 de julio ​​ Río Negro del 13 al 24 de julio ​​ Salta del 13 al 24 de julio ​​ San Juan del 6 al 17 de julio ​ San Luis del 6 al 17 de julio ​ Santa Cruz del 13 al 24 de julio ​​ Santa Fe del 6 al 17 de julio ​ Santiago del Estero del 20 al 31 de julio ​ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur del 13 al 24 de julio ​​ Tucumán del 13 al 24 de julio ​

A su vez, las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada el año pasado.

El calendario escolar 2026 completo X

Cuándo terminan las clases 2026 en Santa Fe

El calendario escolar también anticipa cuándo finaliza el ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe. La fecha establecida para el último día de clases de 2026 es el viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.

Jurisdicción Fin del ciclo lectivo Santa Fe 18 de diciembre

Santa Fe tiene distintas propuestas para las vacaciones de invierno

A continuación, el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia: