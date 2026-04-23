Calendario escolar: cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Santa Fe
Ya se conocen las fechas precisas del receso que se extiende por dos semanas; cuándo comienza el descanso para los estudiantes
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Los santafesinos, en particular los alumnos y docentes de la provincia, que deseen planificar diferentes actividades de esparcimiento hacia la mitad del año, deben saber con exactitud cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Santa Fe.
Tal como ocurre con las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, el calendario escolar 2026 dispone el comienzo de las vacaciones de invierno en cada provincia del país, y puntualiza las fechas correspondientes al receso de mitad de año en Santa Fe.
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Santa Fe
De acuerdo a la información provista por el Ministerio de Capital Humano, las vacaciones de invierno en la provincia de Santa Fe serán entre el 6 y el 17 de julio. De esa forma, coincide con otros distritos como Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Luis y San Juan.
|Jurisdicción
|Receso invernal
Santa Fe
del 6 al 17 de julio
Respecto de la cantidad de días de vacaciones, es necesario aclarar que se suman más jornadas de descanso, puesto que este período no tiene en cuenta el fin de semana previo ni el posterior a las dos semanas.
Todas las fechas de las vacaciones de invierno en la Argentina
En el país, cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del receso invernal difieren según el distrito. De acuerdo al diagrama que figura en el calendario escolar anual, estas son las fechas exactas del receso invernal 2026:
|Jurisdicción
|Receso invernal
Buenos Aires
del 20 al 31 de julio
CABA
del 20 al 31 de julio
Catamarca
del 13 al 24 de julio
Chaco
del 20 al 31 de julio
Chubut
del 13 al 24 de julio
Córdoba
del 6 al 17 de julio
Corrientes
del 13 al 24 de julio
Entre Ríos
del 6 al 17 de julio
Formosa
del 13 al 24 de julio
Jujuy
del 13 al 24 de julio
La Pampa
del 13 al 24 de julio
La Rioja
del 13 al 24 de julio
Mendoza
del 6 al 17 de julio
Misiones
del 13 al 24 de julio
Neuquén
del 13 al 24 de julio
Río Negro
del 13 al 24 de julio
Salta
del 13 al 24 de julio
San Juan
del 6 al 17 de julio
San Luis
del 6 al 17 de julio
Santa Cruz
del 13 al 24 de julio
Santa Fe
del 6 al 17 de julio
Santiago del Estero
del 20 al 31 de julio
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
del 13 al 24 de julio
Tucumán
del 13 al 24 de julio
A su vez, las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada el año pasado.
Cuándo terminan las clases 2026 en Santa Fe
El calendario escolar también anticipa cuándo finaliza el ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe. La fecha establecida para el último día de clases de 2026 es el viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.
|Jurisdicción
|Fin del ciclo lectivo
Santa Fe
18 de diciembre
A continuación, el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
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