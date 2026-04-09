Murió un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia: la autopsia mostró lesiones en la cabeza

La Justicia inició esta semana una investigación por la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, Chubut. El niño ingresó sin signos vitales al Hospital Regional tras descompensarse cuando estaba al cuidado de su madre. La autopsia determinó que tenía lesiones internas en la cabeza.

El hecho ocurrió el 5 de abril, cuando las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda de la ciudad. Al llegar, el personal de salud constató que estaba en paro cardiorrespiratorio; murió horas después.

La madre relató entonces a la Policía que su hijo, identificado como A., estaba en su habitación y que alrededor de las 7 empezó a tener problemas para respirar.

Debido a causales de muerte dudosas, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación. De acuerdo con lo que publicó el medio ADN Sur, la autopsia preliminar realizada en el cuerpo determinó lesiones internas en la cabeza.

A. el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

Tras ese hallazgo, el miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la madre, donde también vive la actual pareja de la mujer. En el procedimiento se realizó una inspección ocular y se secuestraron teléfonos celulares, entre otros elementos.

Luis Cisneros, el jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, afirmó el miércoles que los médicos que atendieron al menor no detectaron indicios de violencia, pero insistió en que era necesario esperar el resultado final de la autopsia para conocer la causa de la muerte. “Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acostó y cuando lo encontraron estaba sin signos vitales”, dijo en diálogo con Seta TV.

En paralelo, en la sede de la Fiscalía, los padres, separados, tuvieron una fuerte discusión que requirió la intervención de los agentes policiales. Ambos mantenían una disputa judicial por la tenencia del niño.

Hasta el momento, no hay detenidos por el caso.

El relato de Lorena

En medio de la conmoción en Comodoro Rivadavia, Lorena Andrade, pareja del padre del menor, aseguró que el niño estaba bajo el cuidado de la madre por una decisión judicial.

“Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conozca. Él me tenía como su mamá”, dijo a ADN Sur.

“Pocos días después de mudarse con su mamá, fue llorando al jardín anterior. Fue con hambre, fue gritando y no quería pintar ni dibujar, cosas que él disfrutaba”, afirmó.

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