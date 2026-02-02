El Gobierno declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz y extiende la zona de desastre en la Patagonia

El Gobierno declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz y definió como zona de desastre al territorio afectado por los incendios forestales en esa provincia. La decisión quedó formalizada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 80/2026, que amplía el alcance de la emergencia declarada días atrás en otras cuatro provincias patagónicas: la norma dispone que se apliquen los mismos alcances operativos ya establecidos para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La información surge del texto del decreto publicado en el Boletín Oficial, que fundamenta la medida en los incendios registrados en el Parque Nacional Los Glaciares y en las condiciones hidrometeorológicas adversas que atraviesa la provincia. Según se detalla, la sequía, la actividad eléctrica y las temperaturas elevadas configuran un escenario que pone en riesgo el ambiente, los bienes y la vida de las personas en la región.

La nueva declaración se apoya en el marco previsto por la Ley de Manejo del Fuego y por la ley que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. En ese contexto, el Ejecutivo remite expresamente a los alcances ya fijados por el Decreto 73/2026, publicado el 30 de enero, que estableció por un año la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, también a raíz de incendios forestales en áreas protegidas.

A partir de esa norma previa, el Gobierno había encomendado a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación del despliegue de recursos para tareas de prevención, combate del fuego, asistencia a las poblaciones afectadas y apoyo a las provincias. El nuevo decreto extiende esa lógica de intervención a Santa Cruz, bajo el mismo esquema operativo.

El texto oficial indica que la capacidad de respuesta de los medios desplegados en el combate del fuego fue superada en distintos puntos de la región, lo que motivó la necesidad de ampliar la emergencia. También establece que la AFE actúa como autoridad nacional en materia de emergencias y como articuladora de las acciones previstas en ambas leyes, en coordinación con los gobiernos provinciales y municipales.

Además de declarar la emergencia, el decreto determina que el territorio comprometido por los incendios en Santa Cruz queda formalmente encuadrado como zona de desastre. Esa figura habilita la implementación de medidas excepcionales para la atención de la crisis, la asistencia a la población y la recomposición posterior de las áreas afectadas.

De esta manera, en un plazo de tres días, el Gobierno pasó de declarar la emergencia ígnea en cuatro provincias patagónicas a extenderla a una quinta jurisdicción, en función de la evolución de los focos activos y de las condiciones climáticas que favorecen su propagación.