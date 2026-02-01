Conflicto: se pospone por cinco días el paro en aeropuertos y será el 9 de febrero

Pese a que continúa con el reclamo de los empleados aeroportuarios para cobrar el aumento acordado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pospuso la medida de fuerza que habían anunciado para este lunes.

El sindicato, liderado por Rodolfo Aguiar y por Marcelo Belelli en la parte aeronáutica, había denunciado que los trabajadores aeroportuarios no cobraron en el último día hábil del mes y que en la liquidación de enero no estaba computado un aumento que habían acordado con el Gobierno y todavía no había una fecha de pago.

Ahora, según informó ATE, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizó la liquidación de haberes para esta semana y el sindicato “decidió postergar” por cinco días hábiles el paro.

“Las autoridades del organismo saben que no alcanza solo con pagar los salarios, se tiene que liquidar el aumento acordado. Hemos decidido posponer el paro hasta el 9 de febrero, pero esta semana tienen que verificarse avances”, anunció Aguiar a través de X [ex Twitter].

Lo cierto es que el cambio a último momento de los trabajadores estatales es porque deben cumplir con los plazos legales por la ley de esencialidad que indica un aviso previo de al menos cinco días.

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 1, 2026

“Son los funcionarios quienes con su incumplimiento generaron un conflicto innecesario. La sociedad tiene que saber que si se interrumpen las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno. Los trabajadores nos negamos a ser manoseados, y más aún a que se metan con la integralidad de nuestros salarios. Esperamos que se recapacite y se abra un ámbito de diálogo”, agregó Aguiar.

El conflicto se originó, según el gremio, luego de que las autoridades de la ANAC decidieran dar marcha atrás con el aumento acordado con ATE e incumplir con el “pago de salarios en tiempo y forma”.

“El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo”, comunicó Aguiar el 31 de enero cuando anunció que este lunes el paro sería “total”.

Ahora, esa medida de fuerza se pasó para el lunes 9 de febrero “en caso de persistir con el incumplimiento por parte de las autoridades”. Según señalaron, alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos en más de 27 aeropuertos, y afectará a todos los vuelos, exceptuando los de Estado, los sanitarios, humanitarios y traslados de órganos.

Servicio esencial

El Gobierno declaró como servicio esencial a la aeronáutica civil y comercial en septiembre de 2024 a través del decreto 825/2024, publicado en el Boletín Oficial. Lo cual implica que, a pesar de que se produzcan medidas de fuerza, se debe cumplir con el 50% de la operación.

La norma destaca que “el transporte aéreo resulta una industria vital para la economía” del país. Entre la reglamentación a la que deben estar sujetos los conflictos, apunta que la parte que disponga medidas de fuerza debe preavisarlo a la autoridad de aplicación con "al menos cinco días de anticipación a la fecha en que se realizará la medida".

Señala también que “dentro del plazo de 24 horas de notificada la comunicación”, las partes “deberán ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y las modalidades de su ejecución”, especificando “concreta y detalladamente la forma en que se ejecutarán las prestaciones, incluyendo la designación del personal involucrado”.

Respecto a las asambleas, apunta que “en ningún caso podrá ser invocada para interrumpir, directa o indirectamente, la prestación normal y regular de la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada".