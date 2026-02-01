Fuego en el sur: los dos fenómenos que vuelven a complicar el combate de los incendios en Chubut

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Nuevamente las altas temperaturas y los fuertes vientos -con ráfagas de hasta 60 km/h- complican el combate del incendio en Cholila, Chubut.

Las llamas que se iniciaron a principios de diciembre y hace unos diez días saltaron el límite norte del Parque Nacional Los Alerces ya quemaron unas 17.000 hectáreas en jurisdicción provincial. A eso se suman las casi 30.000 hectáreas que ya arrasó el incendio iniciado el 5 de enero pasado en Puerto Patriada, Epuyén. Las zonas más afectadas en los alrededores de Cholila siguen siendo el pinar de Gérez, laguna Villarino y Campo de Goya.

En el primer lugar, ubicado al este de Cholila, la mayor actividad de fuego se encuentra en un cañadón cerrado. El incendio allí avanza hacia Piedras Bayas y la pampa de Sánchez Core. Como el acceso es complejo y no se puede ingresar con maquinaria pesada, se trabaja con herramientas manuales.

Cholila, una de las zonas más complicadas por los incendios Gentileza Ivan Miguens

Además, en la laguna Villarino -un lugar especialmente importante por su relativa cercanía con la ciudad de Esquel- trabajan brigadistas y bomberos voluntarios, así como cuadrillas autoconvocadas. Además de enfriar sobre fajas cortafuegos, allí opera un helicóptero con helibalde.

Otro sector con importante actividad de fuego es el Campo de Goya, donde se contienen focos activos y se trabaja en tareas de enfriamiento.

En los alrededores de Villa Lago Rivadavia –uno de los cuatro valles que componen Cholila– se mantienen focos activos en la estancia Los Murmullos y en el cerro Coronado. También se trabaja en la zona de El Polvorín, donde hay mucho rescoldo (brasa bajo la ceniza).

El combate

Al norte de Cholila, en el valle del arroyo Blanco también se mantienela alerta por las temperaturas elevadas, baja humedad relativa y fuertes vientos. En el sector de El Retamal, las tareas de circunscripción no fueron exitosas debido al avance del fuego y los focos secundarios que se generaron, según indicaron desde la Secretaría de Bosques chubutense. En ese sector también operaron medios aéreos que lograron aplacar las llamas para continuar con el ataque directo.

Mientras el incendio en Cholila y sus alrededores se mantiene activo, los pobladores que perdieron las veranadas en las que los animales pasan la temporada de verano (zonas de alta montaña) reciben donaciones de pasto seco para poder alimentar a vacas y ovejas.

A su vez, en las escuelas 103, 727 y 75 se concentran los puntos de apoyo para brigadistas. En esos establecimientos también se preparan y entregan viandas y donaciones. Y en el centro comunitario de Villa El Blanco se entregan kits básicos de primeros auxilios, al tiempo que se ofrece hidratación y refrigerio para brigadistas y conexión wifi.

Según señalaron desde la Administración de Parques Nacionales, este fin de semana el combate se vio complejizado en Los Alerces por la aparición de focos simultáneos en los parques Nahuel Huapi, Puelo y Lanín a causa de tormentas eléctricas en la región.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana no dará respiro al combate de incendios: se esperan máximas por encima de los 33°C. No se prevén precipitaciones.