Semana de Mayo: qué se celebra día por día

La Semana de Mayo es uno de los períodos más importantes de la historia argentina, que se conmemora cada año entre el 18 y el 25 de mayo. Es un momento especial del año para recordar los sucesos de estos días en 1810, los cuales significaron grandes avances en la lucha de la independencia. Durante estos días, ocurrieron distintos acontecimientos políticos y sociales que llevaron a la conformación del Primer Gobierno Patrio.

La Revolución de Mayo de 1810

En la actualidad, el país recuerda esta semana a través de diferentes actos escolares, celebraciones, manifestaciones o actividades oficiales. Si bien el día más popular es el 25 de Mayo, fecha cúlmine en este proceso, es importante conocer los acontecimientos de los días previos para comprender cómo fue el camino hacia este hito nacional.

Día a día: ¿qué sucedió en la Semana de Mayo?

Fue durante 1810 que se llevaron a cabo una serie de sucesos que actualmente se conocen como la Semana de Mayo. Cada día cuenta con diferentes hechos que se dieron de manera progresiva y desembocaron en la revolución del 25 de mayo.

Cientos de personas se congregaron en la Plaza Mayor -actual Plaza de Mayo- y provocaron el estallido

18 de mayo

España se encontraba ante una profunda crisis política a causa de la invasión napoleónica, situación que generaba incertidumbre en el Virreinato del Río de la Plata. El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros se comunicó con el pueblo en búsqueda de transmitir calma. Durante su discurso, solicitó mantener la fidelidad hacia la Corona española.

19 de mayo

Los criollos comenzaron a reclamar y movilizarse para conseguir un Cabildo Abierto. Esta convocatoria tenía la intención de debatir públicamente la situación política y definir qué medidas debían tomarse frente a la crisis del poder español.

20 de mayo

Si bien Cisneros mantuvo reuniones con militares, funcionarios y referentes criollos, el clima de tensión escaló. Ocurrieron diferentes discusiones que manifestaban la necesidad de convocar oficialmente al Cabildo Abierto para resolver el conflicto político.

21 de mayo

El Cabildo anunció una reunión que se realizaría el 22 de mayo. Se solicitó a vecinos influyentes de Buenos Aires a participar de las deliberaciones que definirían el futuro del gobierno.

22 de mayo

Se llevó a cabo el Cabildo Abierto, a través de una extensa sesión en la que tuvo lugar decenas de debates. Se llevaron a cabo diferentes discursos que promovían un propio poder político. La jornada finalizó con un acuerdo de los presentes que exigían al virrey Cisneros dejar el poder, para poder así conformar una nueva autoridad.

23 de mayo

El Cabildo creó la Junta de Gobierno provisoria, pero esta misma designó a Cisneros como presidente de esa Junta. El hecho generó malestar entre los sectores revolucionarios y gran parte de la población.

24 de mayo

Tras la noticia de la continuidad de Cisneros en el gobierno generó un gran descontento popular. Se llevaron a cabo protestas frente al Cabildo que presionaron a las autoridades a exigir cambios inmediatos. La jornada concluyó con la renuncia de todos los integrantes de la Junta formada el día anterior.

25 de mayo

Cientos de personas asistieron a la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo, en reclamo de definiciones concretas. El Cabildo reconoció a la Primera Junta de Gobierno, encabezada por Cornelio Saavedra e integrada también por Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Paso y otros referentes revolucionarios. Este hito concluyó con el Primer Gobierno Patrio, un hecho que marcó el comienzo del camino hacia la independencia argentina.