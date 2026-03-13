El Gobierno dio de baja diez prepagas: cuáles son las empresas que no podrán brindar servicio

A través de la Superintendencia de Servicio de Salud, el gobierno nacional decidió dar de baja diez prepagas que estaban inscriptas en los registros de la entidad. La medida fue plasmada este viernes mediante el Boletín Oficial, en un documento que lleva la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica, y consiste en un plan del Poder Ejecutivo para “reordenar” el sistema de salud.

Las bajas de las prepagas consisten en un objetivo de parte del Poder Ejecutivo de depurar el registro y actualizarlo para obtener más transparencia en el sistema de salud. Con las empresas alcanzadas con la nueva normativa ya son más de 162 las que fueron rechazadas desde el comienzo de la gestión mileísta, según indicó el propio Gobierno.

“La medida se enmarca en el proceso de reordenamiento y depuración del padrón de agentes que lleva adelante el organismo, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para quienes operan en el sistema”, detalló y aclaró que, en este caso, las prepagas no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes.

Además explicó: “Con esta decisión, ya son 162 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado”.

Gran parte de las 162 prepagas alcanzadas por las medidas fueron dadas de baja en enero. Incluso, durante una misma publicación en el Boletín Oficial se llegó a eliminar del padrón a 20 entidades juntas.

Cuáles son las nuevas prepagas dadas de baja