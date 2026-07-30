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El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños y anunció un nuevo programa artístico

El organismo dependiente de la Secretaría de Cultura había sido fundado en 1967; la medida fue oficializada mediante un decreto en el Boletín Oficial

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El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños
El Gobierno disolvió el Coro Nacional de NiñosPresidencia

El gobierno de Javier Milei disolvió el Coro Nacional de Niños, el organismo musical cuyo propósito era la formación profesional de jóvenes cantantes y que había sido fundado en 1967. En su lugar, la Secretaría de Cultura, mediante el Decreto 687/2026 publicado este jueves en el boletín oficial, anunció la creación de un nuevo Programa de Formación Artística que permitirá, según afirmaron, “dar continuidad a los objetivos culturales y pedagógicos”.

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