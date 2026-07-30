El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños y anunció un nuevo programa artístico

El gobierno de Javier Milei disolvió el Coro Nacional de Niños, el organismo musical cuyo propósito era la formación profesional de jóvenes cantantes y que había sido fundado en 1967. En su lugar, la Secretaría de Cultura, mediante el Decreto 687/2026 publicado este jueves en el boletín oficial, anunció la creación de un nuevo Programa de Formación Artística que permitirá, según afirmaron, “dar continuidad a los objetivos culturales y pedagógicos”.

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