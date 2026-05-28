El Gobierno pasó a disponibilidad a los empleados del hotel estatal de Chapadmalal

Tras desalojar a quienes habilitaban el lugar, el Gobierno pasó a disponibilidad a los empleados de la Unidad Turística de Chapadmalal, uno de los hoteles estatales de la Argentina que fue emblema del peronismo y donde se encuentra la residencia vacacional presidencial.

Por medio de la Resolución 129/2026, publicada el martes por la Jefatura de Gabinete de Ministros en el Boletín Oficial, se pone en “situación de disponibilidad” a empleados de planta permanente afectados por la reorganización del área de Turismo y Ambiente.

Hoteles de Chapadmalal: 58 trabajadores en alerta Mauro V. Rizzi

En concreto, el Gobierno avanzó con la supresión y reestructuración de las unidades turísticas de Embalse (en Córdoba) y Chapadmalal (en la costa bonaerense), dos complejos históricos del Estado nacional.

La resolución alcanza a 76 empleados en total y tienen una antigüedad muy baja: alrededor de 2 años y 10 meses en el Estado nacional. Sin embargo, hay un grupo menor con trayectorias más largas, de entre 19 y casi 40 años de servicio.

De acuerdo al anexo de la norma, los empleados seguirán vinculados al Estado por hasta 12 meses y durante ese período pueden ser reubicados, capacitados o asignados a otras tareas. Si pasado ese plazo no consiguen una nueva función, quedarán desvinculados y cobrarán una indemnización.

Hoteles de los complejos de Chapadmalal Mauro V. Rizzi

La resolución además dio de baja comisiones, adscripciones y funciones transitorias de esos agentes, dejó sin efecto licencias sin goce de sueldo y frenó trámites de traslado.

Los pases a disponibilidad ocurren un año y medio después de que la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, le cediera el complejo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que pueda llamar a una licitación así una empresa privada se hace cargo del predio. Como se trata de un monumento histórico nacional, sólo se podrá concesionar.

En este contexto, el mes pasado empleados y familiares que habitan el establecimiento que fue símbolo del turismo social fueron intimados a dejar las propiedades.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a fines de marzo dio por hecho que estos hoteles serán concesionados por 30 años, aunque no precisó cómo ni cuándo avanzará ese proceso. Tampoco se sabe si la oferta incluirá cada edificio por separado o el complejo en su totalidad.

Lo que sí se sabe es que la residencia presidencial, ubicada en el extremo norte del predio —que tiene salida directa al mar, a unos 40 kilómetros del centro de Mar del Plata—, no formaría parte de esa eventual privatización.

Complejos de Chapadmalal Mauro V. Rizzi

Desde que el Gobierno confirmó su intención de privatizar el complejo surgieron propuestas alternativas: una transferencia a la provincia de Buenos Aires para sostener el turismo social; un esquema mixto con inversión privada; o su reconversión en un campus universitario.

La última actividad con huéspedes se registró en enero y febrero de 2025, cuando, a través de un operador privado, se ofreció alojamiento con media pensión o pensión completa. La ocupación fue alta, pero la experiencia no se repitió este año.

El complejo de Embalse

En el caso de la otra unidad turística, ubicada en Embalse, Córdoba, AABE podrá vender el terreno. A comienzos de mes, se habilitó la venta y/o transferencia del hotel ubicado en el valle de Calamuchita.

A través del Decreto 322/2026, se habilita a la AABE a “disponer, enajenar y/o transferir” 10 propiedades del Estado nacional (distribuidos en distintos puntos del país) para que pasen a manos privadas con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado y ahorrar los costos y gastos”.

Unidad Turística Embalse

Uno de esos 10 inmuebles detallados en el anexo es la Unidad Turística de Embalse, construida durante el gobierno de Juan Domingo Perón y que hasta la gestión de Javier Milei ofrecía bajas tarifas de alojamiento. Según detallaron fuentes oficiales a LA NACION, durante el año se llamará a la subasta.

Hotel Nº 7 del complejo hotelero en Embalse, Córdoba Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Por ahora, el destino de las unidades turísticas es incierto. Sí siempre circulan algunas alternativas y una que en particular parece posicionarse: que empresas hoteleras manejen los complejos (si AABE aprueba la propuesta) a su gusto, sobre todo porque ya no es obligatorio que se mantengan las tarifas sociales. Además, los hoteles de Chapadmalal y Embalse tienen una ubicación estratégica, próximas al mar y al lago y en zonas de alto valor inmobiliario.

La unidad de Embalse fue inaugurada en 1951 y brindó alojamiento a jubilados, pensionados y personas de bajos recursos bajo el concepto del Turismo Social. Entre las sierras cordobesas, contiene siete edificios bajos y 50 casas con una capacidad cercana a las 3000 plazas. Cuenta con edificios complementarios para la administración, servicio médico, servicios generales, pabellones para el personal, un polideportivo, piletas, paradores en la playa, confitería y museo.