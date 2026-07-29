El gremio de docentes Ctera lanzó un paro nacional para el 3 de agosto

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó este miércoles a un paro docente en todo el país para el próximo lunes 3 de agosto, fecha en que reiniciarán las clases en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires después de las vacaciones de invierno.

“La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, expresó el gremio en un comunicado.

El gremio denunció que “mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”.

Las clases en el AMBA reiniciarán el 3 de agosto Mauro V. Rizzi

La organización que conduce Sonia Alessio reclama una “convocatoria urgente a la paritaria nacional docente; aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios; restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.

También rechaza “toda reforma jubilatoria” y el proyecto de Ley de Libertad Educativa por “constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos”.

Ctera solicita además “mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos”.

Noticia en desarrollo