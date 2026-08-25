El huillín: el mamífero que volvió al parque nacional Los Alerces tras 40 años

Personal del Cuerpo de Guardaparques y del área de Conservación del Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut, encontró rastros de reaparición del huillín —conocido como nutria de río o lobito patagónico—, tras 40 años sin ser registrado en la zona. Al descubrir, durante las últimas semanas, los indicios, las autoridades anunciaron un proceso de recolonización en el área protegida.

La nutria de agua dulce se consideraba prácticamente extinta en el parque desde la década de 1980. Aunque desde 2019 hubo algunos avistamientos esporádicos, las tareas de rastreo recientes en el tramo del río Grande confirmaron la presencia continua de este mamífero en las cuencas de la zona.

La recolección de huellas contó con la colaboración de pobladores, guías de pesca y prestadores turísticos que navegan los lagos del área protegida. Según informó el medio local ADNSur, la información transmitida por los vecinos permitió orientar las patrullas de monitoreo hacia puntos específicos.

El huillín ya había sido registrado en la zona, aunque de modo esporádico

El huillín (Lontra provocax) es una nutria autóctona de los ríos y lagos del sur de la Argentina y Chile. Posee un cuerpo alargado y flexible de hasta 1,30 metros de largo con la cola incluida, y su peso oscila entre ocho y quince kilos. Tiene un pelaje tupido castaño oscuro en la parte superior y plateado en el vientre, membranas en las patas para nadar rápido y bigotes sensibles para ubicar presas en aguas turbias.

Su principal alimento es la pancora —un cangrejo de río—, además de peces nativos y moluscos. Por su condición de predador, la especie representa un bioindicador de la pureza del agua, ya que solo habita en entornos acuáticos limpios que disponen de vegetación tupida en las orillas para refugiarse.

En el territorio nacional, el mamífero permanece catalogado en peligro crítico de extinción. El retroceso de sus poblaciones responde a la alteración de las costas, la caza histórica practicada para vender su piel y el avance de especies exóticas invasoras como el visón americano.

Para resguardar el proceso de asentamiento y proteger las madrigueras o “huillineras”, las autoridades del parque difundieron una serie de recomendaciones. Entre los pedidos principales remarcaron: encender fuego únicamente en áreas habilitadas para evitar incendios y no tirar basura doméstica ni plásticos a los ríos.

También recordaron la prohibición de ingresar con mascotas, dado que perros y gatos son un riesgo directo por ataques o transmisión de enfermedades.

El Parque Nacional Los Alerces, donde habita nuevamente el huillín, fue creado en 1937 y recibió la distinción de Sitio de Patrimonio Mundial Natural por la Unesco en 2017. La reserva se extiende también en el límite con Chile y resguarda los bosques de lahuán, ámbito donde está “El Abuelo”, un alerce milenario de 2620 años y 60 metros de altura.