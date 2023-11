escuchar

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) resolvió que en 2021, el boliche marplatense Bruto discriminó a una joven turista tucumana, Sofía Ortíz Andrada, cuando no se le permitió el ingreso debido a su aspecto físico y definió que “el derecho de admisión” en esos casos crea perfiles con “criterios discriminatorios”.

El Inadi tardó dos años en investigar y resolver la denuncia de la joven y atender los argumentos de los dueños del boliche de Mar del Plata, pero el dictamen publicado esta semana sienta un precedente histórico en lo que es la definición de lo que se llama “derecho de admisión”.

Sofía, ahora de 27 años, quien estudia Recursos Humanos y trabajaba como modelo plussize en su provincia natal, Tucumán, la tarde del 13 de enero de 2021 fue al boliche de Playa Grande con amigas. Había realizado una reserva previa por Whatsapp para estar en un sector del parador ya que por esa época había cupos por la pandemia de coronavirus.

Mientras los porteros del lugar repartieron pulseras de ingreso a sus amigas, cuando llegó el turno de Sofía comenzaron a poner excusas. Le dijeron que era menor de edad y le pidieron su documento, luego de constatar que tenía 24 años, le dijeron que no había más lugar, a pesar de que la reserva ya había sido aceptada para la cantidad de chicas que eran.

Luego, todo el grupo decidió irse. “Pasé un momento horrible, me di cuenta de que me estaban discriminando cuando en Tucumán nunca me pasó”, dijo por esa época Sofía.

Ante lo vivido, decidió contar públicamente lo que le pasó e hizo una denuncia en el Inadi, “para que nadie pase más por lo que viví yo, fue muy injusto”.

El caso tuvo gran repercusión e incluso el Concejo Deliberante de General Pueyrredon se pronunció en un comunicado en el que expresó “su enérgico repudio al acto discriminatorio sufrido por Sofía Ortiz en el boliche Bruto de Playa Grande donde no se le permitió el ingreso debido a su aspecto físico demostrando esto un claro acto de gordofobia”.

El dictamen del Inadi

Pasados dos años, y tras estudiar el caso, el fallo del Inadi indica que en el caso del boliche Bruto “el supuesto ejercicio del derecho de admisión”, que debe contemplar una “práctica correcta con criterios objetivos y razonables”, se desvirtúa y “se convierte en un ardid de empresarios que pretenden que a su local concurran únicamente cierto perfil de consumidores”.

Además, se destacó que “personas con determinada vestimenta, o de determinadas características físicas, o que pertenecen a ciertos grupos identitarios son rechazados en el ingreso, en virtud de criterios discriminatorios o evasivas como en el caso en cuestión”.

Sofía estudia Recursos Humanos y es modelo de tallas grandes en Tucumán

En ese sentido indicaron: “Resulta reprochable para este organismo que un espacio de acceso al público y vinculado sobre todo a las juventudes, refuercen como un valor, estereotipos de belleza que niegan la diversidad corporal, asociando a su vez la delgadez a la belleza lo que no solo resulta un hecho objetable sino una irresponsabilidad, en atención a las graves consecuencias que este mensaje genera en muchas personas, en su gran mayoría jóvenes y niños/as que crecen presionados por encajar en estos estereotipos”.

Sofía festejó desde sus redes el dictamen del Inadi junto a su abogado, Miuel López. “Al principio pensé que no iba a llegar a ningún lado, pero cuando empecé a contarlo a otras personas me dieron el valor para seguir adelante”, dijo la joven desde un video de Tik Tok.

En tanto, López señaló: “Iniciamos un proceso que arrancó en 2021 fue un verdadero proceso, hubo demanda, contestación de demanda, etapa de prueba, el boliche Bruto siempre trató de tergiversar los dichos y anular los testigos”.

LA NACION