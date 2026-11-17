Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) descubrieron un inusual pepino de mar con apéndices similares a cuernos en las profundidades del cañón submarino de Mar del Plata, durante la campaña de expedición realizada en 2025. Su transmisión en vivo tuvo entonces gran repercusión y el organismo estrenará una serie documental al respecto en diciembre de este año.

Los especialistas bautizaron al animal informalmente como “Loki” por su similitud con los tocados de la mitología nórdica y corresponde científicamente al género Peniagone sp. El ejemplar formó parte de un conjunto de hallazgos: la existencia de 57 nuevas especies y cinco nuevos géneros en uno de los ecosistemas menos explorados del Atlántico Sur.

El proceso de validación terminó en octubre de 2026 tras un taller internacional de taxónomos realizado en Buenos Aires. El encuentro reunió a 20 especialistas de América Latina y Europa que organizaron The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, en alianza con el Schmidt Ocean Institute y la coordinación local del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

El flyer promocional del documental, que se estrenará en diciembre de este año en Flow

El Conicet sumó las muestras a la plataforma de acceso abierto Ocean Census NOVA, mientras que los especímenes físicos quedaron resguardados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.

El análisis incluso superó la estimación inicial; la clasificación incluyó 20 copépodos, 22 equinodermos, 14 cnidarios y un molusco escafópodo, además de registros notables como un pulpo telescopio del género Amphitretus, una pluma de mar Pseudumbellula y un octocoral Orstomisis.

Además, el Conicet y el ecosistema de servicios digitales Personal anunciaron este 16 de noviembre el estreno en diciembre de Vida submarina, una serie documental de ocho episodios, que recopila imágenes inéditas y testimonios de la exploración.

Científicos del Conicet hallaron una medusa en el fondo marino

La expedición realizada en Mar del Plata

El material examinado, que aparecerá en el especial, surgió de la campaña Talud Continental IV, llevada a cabo durante 21 días a bordo del buque R/V Falkor bajo la jefatura de Daniel Lauretta, investigador del organismo científico.

La misión utilizó el móvil operado remotamente ROV SuBastian, que alcanzó los 3900 metros de profundidad y transmitió las inmersiones en directo para millones de espectadores. Señaló Lauretta: “La cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos que cuentan con pocos especialistas activos”.

A partir de estos resultados, los equipos científicos ya planifican la campaña Talud Continental V para febrero y marzo de 2027, con eje en los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, frente a las costas de Chubut.