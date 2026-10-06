El mensaje que publicó el padre del bebé de 10 días que murió tras un choque en Punta Lara

El padre de Tadeo León Ledesma, el bebé de diez días que murió tras un choque en Punta Lara, despidió a su hijo con un mensaje en sus redes sociales. El accidente ocurrió el pasado domingo por la noche en la avenida Almirante Brown de la localidad bonaerense y quedó registrado por las cámaras de seguridad locales.

El hombre compartió imágenes del bebé junto a una emotiva dedicatoria: “Hoy me toca despedirte, hijo de mi vida, mi príncipe, mi todo. Nos dejás un vacío enorme en nuestros corazones, un dolor que no se puede explicar con palabras”.

El posteo que acompañó con el emotivo mensaje

En la publicación, también agradeció las muestras de afecto recibidas tras la tragedia. “Gracias de corazón a todos los que nos dejaron un mensaje, a quienes nos acompañaron, nos abrazaron y nos hicieron llegar sus fuerzas desde cada rincón. Hoy las necesitamos más que nunca”, escribió.

El texto cierra con la firma compartida del núcleo familiar: “Papá, mamá y Justi, tu hermanita mayor”.

Murió un bebé de 10 días en un choque múltiple en Punta Lara

El accidente

La madre del recién nacido, Yasmín Jaimon, de 24 años, manejaba la camioneta Fiat Fiorino en la que viajaba junto al bebé y su otra hija, de tres años, al momento del impacto. Se desconoce el lugar que ocupaba cada uno de ellos en el vehículo y la policía local no informó ningún incumplimiento de las normas de seguridad vial.

Por otro lado, la menor sufrió heridas graves y está internada con pronóstico reservado en el Hospital de Niños de La Plata, donde también atendieron de urgencia al bebé antes de confirmar su fallecimiento.

Así quedó la camioneta en la que viajaba en bebé fallecido junto a su hermanita de 3 años

El choque múltiple ocurrió sobre la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108. Una camioneta Ford EcoSport, conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, chocó por detrás a la Fiorino, perdió el control e impactó luego contra un Volkswagen Up rojo que circulaba en sentido contrario.

Las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Ensenada registraron la secuencia completa. Como consecuencia del impacto, una mujer de 57 años, otra de 33 y un hombre de 43 sufrieron heridas y recibieron asistencia médica.

De acuerdo con el informe policial, en el lugar se juntaron vecinos y allegados a las víctimas, por lo que la policía tuvo que proteger a Pacheco ante los disturbios generados contra los patrulleros.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo e interviene la UFI N°10 de La Plata. Se dispuso la incautación de los tres autos involucrados para realizar las pericias correspondientes.

De acuerdo con el medio local 0221, en lo que va del año, los accidentes de tránsito en el Gran La Plata ya provocaron 52 muertes, con un promedio de cinco víctimas fatales por mes.