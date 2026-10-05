Violento choque frontal entre un auto y una camioneta en Ensenada

Un fuerte siniestro vial tuvo lugar este lunes en la localidad bonaerense de Punta Lara, en Ensenada, cuando un automovilista perdió el control, se cruzó de carril y chocó de frente contra una camioneta que venía en sentido contrario.

Si bien no se registraron heridos de gravedad, dos personas que viajaban a bordo del automóvil quedaron atrapadas dentro del habitáculo y tuvieron que ser rescatadas por personal de Bomberos Voluntarios y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

El incidente ocurrió esta mañana sobre la avenida Almirante Brown, a la altura de la planta potabilizadora de Aguas Bonaerenses (ABSA). Ambos vehículos quedaron gravemente dañados.

El personal del Comando de Patrullas de Ensenada acudió al lugar tras un llamado al servicio de emergencias del 911 que alertaba sobre la colisión entre ambos vehículos. Allí se encontraron con la conductora del auto y su acompañante atrapados en el interior, por lo que tuvieron que comenzar con el procedimiento de rescate.

La camioneta Ford Ranger Gentileza

Ambos recibieron asistencia médica y fueron trasladados de forma preventiva al Hospital Horacio Cestino, en donde se indicó que se encontraban fuera de peligro.

Tras el operativo de emergencia, la Policía preservó la zona del siniestro y solicitó la intervención de peritos de Policía Científica para realizar las tareas correspondientes y avanzar en la reconstrucción de la mecánica del choque. En tanto, los dos vehículos involucrados quedaron secuestrados en el marco de las actuaciones judiciales por la causa que fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 10 del Departamento Judicial La Plata.

Antecedente

Este domingo por la noche y en la misma avenida, a sólo seis kilómetros de donde ocurrió el choque, tuvo lugar otro trágico incidente. En este caso, tres vehículos protagonizaron un choque múltiple a la altura de Almirante Brown y 106 que terminó con la muerte de un bebé de 10 meses y una niña de 3 años internada en grave estado.

El choque se produjo cuando una camioneta Ford EcoSport impactó por detrás y a alta velocidad contra un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino. Los menores iban a bordo del Volkswagen junto a su madre, Yasmin Jaimon, de 24 años, quien resultó ilesa. La niña de 3 años fue trasladada al Hospital de Niños de La Plata, en donde permanece internada en estado reservado. El bebé, en tanto, no pudo ser reanimado debido a las graves heridas que sufrió tras salir disparado del vehículo.

La camioneta Ford EcoSport, en tanto, era conducida por un hombre de 66 años, identificado como Oscar Luciano Pacheco, que no resultó herido. Entre los afectados también se encuentran dos mujeres de 57 y 33 años y un hombre de 43, consignó El Día.

El conductor de la EcoSport quedó demorado durante unas horas y fue imputado en una causa que lleva la carátula de “homicidio culposo”, por lo que quedó bajo la intervención de la UFI N° 10 de La Plata. También fueron imputados una mujer de 37 años y un hombre de 26, cuyas identidades y participación en el hecho no trascendieron.