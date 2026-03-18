El mito de los derechos parentales absolutos

WASHINGTON.− Australia ha prohibido el uso de redes sociales a menores de 16 años, liderando una tendencia internacional. Políticos como el aspirante presidencial demócrata Rahm Emanuel y el senador Josh Hawley (republicano por Misuri) sostienen que Estados Unidos debería sumarse. Su defensa refleja un consenso creciente de que los efectos negativos de las redes sociales en la salud mental y la vida social de los niños superan los beneficios.

La mayoría de los adultos estadounidenses coincide ahora en que las plataformas deberían exigir una verificación de edad, según una encuesta realizada en octubre. Los psicólogos Jonathan Haidt y Ravi Iyer argumentan que los gobiernos no solo deberían legislar una prohibición para menores de 16 años, sino también no ofrecer ninguna opción de exclusión para los padres: “No hagan el trabajo de los padres aún más difícil dándoles a sus hijos una cosa más por la que rogar”.

Los psicólogos Jonathan Haidt y Ravi Iyer argumentan que los gobiernos deberían prohibir el acceso a redes a menores de 16 años Rick Rycroft - AP

Ese argumento suscitará una objeción inmediata. Los padres tienen la responsabilidad principal de proteger a los niños de las amenazas —en línea y fuera de ella— para su seguridad física, su salud mental y su desarrollo moral. Cumplir con ese deber requiere que sean capaces de decir no a sus hijos, incluso cuando los padres de todos sus amigos han dicho que sí e incluso cuando sus hijos suplican. Los padres tienen hoy el poder, por sí mismos, de decirles a sus hijos que se mantengan alejados de las redes sociales, de retrasar la compra de teléfonos o de comprar dispositivos en los que los menores no puedan descargar aplicaciones (mi familia implementó las dos primeras opciones).

Los opositores a las restricciones de edad en las redes sociales tienen una visión firme de los derechos parentales: debido a que es trabajo de los padres regular el uso de internet de los niños, el gobierno no tiene un papel legítimo aquí. Esa es la posición de la Foundation for Individual Rights and Expression, por ejemplo. El ejecutivo tecnológico Rick Song califica de manera similar “los riesgos de las redes sociales” para los niños como “un problema a nivel doméstico”.

El debate coloca en lados opuestos a quienes creen que el Estado debería legislar en la materia y quienes piensan que las restricciones de uso de tecnología son potestad únicamente de los padres Shutterstock

Aunque el argumento de que los padres deberían estar a cargo tiene cierta fuerza, tratar los derechos parentales como un principio casi absoluto que descarta la mayoría de los esfuerzos gubernamentales para proteger a los niños va demasiado lejos. Los gobiernos utilizan habitualmente sus poderes de formas que podrían considerarse una vulneración de los derechos de los padres, pero que se entienden más comúnmente como una ayuda para ellos.

Muchas de estas políticas no son controvertidas. La sociedad no permite que los padres evalúen la madurez y la competencia de sus hijos y luego establezcan edades individualizadas para comprar licor, cigarrillos o armas, ir a casinos o conducir automóviles. Incluso los lugares donde se ha legalizado la marihuana hacen excepciones para los niños. Los padres no pueden legalmente excluir a sus hijos del uso de cinturones de seguridad ni enviarlos a trabajar en fábricas. Utilizamos leyes de zonificación para mantener los clubes de striptease lejos de las escuelas y parques infantiles, en lugar de pedir a los padres que emitan advertencias severas sobre cómo caminar a casa. “La mayoría de los estados exigen verificación de edad para compras en persona de material sexual”, observó la Corte Suprema el año pasado.

Estas políticas ayudan a los padres de múltiples maneras: permitiéndoles supervisar a sus hijos con menos intensidad, fomentando la formación y el mantenimiento de normas sociales útiles y resolviendo problemas de acción colectiva. (“¡La mamá de Justin lo deja fumar!” es, afortunadamente, algo con lo que los padres no tienen que lidiar). La falta de opciones de exclusión formales en la mayoría de estas políticas las hace más efectivas para lograr sus propósitos.

Los gobiernos utilizan habitualmente sus poderes de formas que podrían considerarse una vulneración de los derechos de los padres, pero que se entienden más comúnmente como una ayuda para ellos

Las políticas destinadas a promover la seguridad de los niños a veces son imprudentes. Melissa Moschella, profesora de filosofía en la Universidad de Notre Dame, quien ha escrito un libro defendiendo los derechos parentales, condena los “límites de edad estrictos sobre cuándo se permite dejar a un niño solo en casa o jugar sin supervisión”. Relajar tales límites respetaría a los padres y ayudaría a los niños a crecer.

El límite entre que una política ayude o perjudique a las familias está marcado por la prudencia. Para Moschella, los límites de edad en las redes sociales —como las prohibiciones de contratos en los que menores de 16 años permiten que Meta y sus contrapartes recopilen datos sobre ellos— caen en el lado correcto de la línea. “Estas leyes no limitan a qué pueden exponer los padres a sus hijos si así lo desean”, me dice. Sin embargo, pueden cambiar el comportamiento de las plataformas: “En este momento, todos los incentivos financieros para estas empresas son captar la atención de los niños”. Hacerlo es fundamental para su modelo de negocio.

El país ya ha accedido, en principio, a regulaciones basadas en la edad en internet. Ha estado en la ley federal desde 1998, restringiendo cómo los sitios web pueden recopilar información personal de niños menores de 13 años. Muchos sitios de redes sociales adoptaron ese límite de edad en sus políticas declaradas en respuesta a la ley. Lo que los reformadores proponen hoy es aumentar la edad y dar más peso a las restricciones.

Cómo hacer que un límite de edad sea ejecutable sin comprometer la privacidad o la seguridad de los datos de los adultos es una cuestión muy debatida. Los tribunales revisarán sin duda los límites de edad, aunque la Corte Suprema, con su decisión en un caso de Texas —que confirmó una ley estatal que exige la verificación de edad para la pornografía en línea—, puede haber fortalecido el argumento de que son constitucionales.

Las cuestiones prácticas y legales son importantes. Pero los legisladores no deberían preocuparse de que los límites de edad resten valor al papel indispensable de los padres en la crianza de los hijos. Como indican las encuestas, lo que los padres realmente quieren es ayuda para proteger a sus hijos de los diseños de las empresas tecnológicas.

Por Ramesh Ponnuru