Un francés evacuado del crucero presentó síntomas de hantavirus en el vuelo de regreso

Uno de los cinco ciudadanos franceses repatriados del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, presentó síntomas compatibles con la enfermedad durante el vuelo de regreso.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó la noticia a través de X. En el posteo, el funcionario detalló que los pasajeros repatriados fueron derivados de inmediato a un régimen de aislamiento estricto bajo atención médica.

Cinq de nos compatriotes présents sur le MV Hondius, foyer d’infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national. L’un d’entre eux a présenté des symptômes dans l’avion de rapatriement.



Aussi, ces cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 10, 2026

“Cinco de nuestros compatriotas presentes en el MV Hondius, foco de infección por hantavirus, fueron repatriados al territorio nacional. Uno de ellos presentó síntomas en el avión de repatriación. Asimismo, estos cinco pasajeros han sido colocados inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso. Están siendo atendidos médicamente y serán sometidos a pruebas y a un balance sanitario”, escribió.

Y afirmó que emitirá un decreto de emergencia “para implementar medidas de confinamiento protectoras” mientras se aguarda un mensaje de la ministra de Salud para las próximas horas.

Operativo de desembarco

El anuncio del premier francés se conoce en medio del operativo de desembarco de los 150 pasajeros en el puerto de Granadilla, en Tenerife, después de varios días de seguimiento internacional por la situación sanitaria registrada durante la travesía “Atlantic Odyssey”, que había partido el 1° de abril desde Ushuaia rumbo a Cabo Verde.

El secretario español de Sanidad, Javier Padilla, afirmó que más de 90 personas habrán sido evacuadas del crucero.

Cerca del mediodía salieron los aviones con los españoles, los franceses y los canadienses, y un barco holandés que transporta a 50 personas de diversas nacionalidades, entre ellas un argentino.

Las autoridades comenzaron el operativo este domingo por la mañana Chris McGrath - Getty Images Europe

“Estamos desembarcando”, confirmó a LA NACION el ingeniero Carlos Ferello, el único ciudadano argentino que permanecía a bordo y que posteriormente será trasladado a Países Bajos junto a otros 29 personas para cumplir aislamiento preventivo bajo supervisión médica.

La directora de Protección Civil española, Virginia Barcones, declaró que, si todo sigue “conforme a lo previsto”, el barco zarpará hacia ese país el lunes donde llegará en aproximadamente en cinco días y donde el gobierno de ese país se encargará del proceso completo de desinfección.

Los primeros en desembarcar del crucero fueron los 14 ciudadanos españoles quienes fueron trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur, Al llegar al aeropuerto, los españoles se cambiaron los trajes de protección y pasaron por un proceso de desinfección antes de abordar un vuelo que aterrizó cerca de Madrid este domingo por la mañana. Desde allí, fueron trasladados a un hospital militar para cumplir con el periodo de cuarentena.

Este mismo operativo se aplicará con el resto de los pasajeros y tripulantes de otras nacionalidades durante este domingo hasta la tarde.

Los pasajeros y miembros de la tripulación de Reino Unido serán hospitalizados para observación una vez que sean trasladados en avión a su país; y Australia enviará un avión que se espera que llegue este lunes para evacuar a sus ciudadanos y a los de países cercanos como Nueva Zelanda. Su avión será el último en salir de Tenerife.

El Crucero MV Hondius junto a uno de los buques de evacuación Europa Press News - Europa Press

El último vuelo, con destino a Australia, despegará el lunes, según informó la ministra de Sanidad española, Mónica García, quién coordina y supervisa el operativo junto a otros ministros y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El último balance de la OMS reflejó un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus.