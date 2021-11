El momento de tensión entre Viviana Canosa y Romina Manguel en la cobertura de las elecciones

Viviana Canosa, Romina Manguel y otros periodistas protagonizaron ayer por la noche un momento tenso cuando, en el marco de un programa especial del canal América sobre las elecciones legislativas, intercambiaron opiniones sobre cómo analizar los resultados de la votación del domingo.

Canosa oficiaba como conductora junto con Alejandro Fantino del programa en que se analizaron los resultados de la votación que iba difundiendo la Justicia Electoral. Entre los periodistas especializados en política se encontraba Manguel, quien dio su análisis de lo que sucedía en el país.

No obstante, comenzada la difusión de los resultados, Canosa hizo un resumen de cómo iba la contienda de acuerdo a los primeros números que no le pareció riguroso a Manguel, por lo que comenzó un ida y vuelta entre ambas.

Canosa habló de paliza y Manguel la acusó de proponer un debate ridículo e infantil

Tras mostrarse en pantalla los resultados electorales, Canosa comentó sobre el Frente de Todos: “Bueno, perdieron por paliza. Vamos a estar analizando. Arrancamos así, tibiecitos”.

Fue entonces que Manguel le dijo: “Bueno, cada uno va a hacer la evaluación que tenga ganas. Hablar de paliza ¿Paliza para quién?”.

Luego, a lo largo del programa, se dio la polémica entre Canosa, junto con otros de los periodistas invitados, y Manguel. Mientras algunos aseguraba que el resultado en la provincia de Buenos Aires era una paliza para el Frente para Todos, Manguel decía que no era considerado así para el oficialismo porque se había achicado la diferencia lograda en las PASO de septiembre.

“Claramente frente al escenario de lo que fue el 12 de septiembre, las últimas PASO, y de lo que pasó de las PASO en adelante que fueron todos horrores o errores, decilo como quieras, que tuviste al principal candidato que encabezaba la lista con Victoria Tolosa Paz [Daniel Gollan] hablando de algo como “la platita en el bolsillo”..., había intentado comenzado a argumentar Manguel, cuando Canosa le preguntó si eso no había sido lo que recortó la diferencia.

“Creo que fue un gran trabajo de los intendentes, en cinco minutos van a pasar por ventanilla a cobrar, y la gran pregunta es por qué no jugaron hasta el 12, porque Cristina Kirchner, que también se va a arrogar parte de esta victoria, porque va a decir ´yo fui la que intervino el Gabinete, yo fui la que lo puso a Martín Insaurralde ahí...”, comenzó a responder cuando Paulo Vilouta le preguntó si para ella era una victoria lo ocurrido ayer.

“Es un análisis político. No es mi postura como si fuera ideológica, es una lectura periodística, no ideológica. Coincidimos que el 12 fue una paliza, que desmoronó un andamiaje y claramente no habían escuchado a la gente. No sabían lo que sentía cada bonaerense. Aún en ese escenario que parecía remontable, fue peor, nada mejoró”, aseguró Manguel

Canosa, entonces comentó: “A mí muchos intendentes me dicen que es un fracaso”.

Manguel respondió con una noticia que le llegó a su celular: “Es infantil si hay que mostrar los celulares para hacer referencia a la información periodística. Por supuesto que la Argentina no se limita a la Provincia y el análisis de la consolidación de la oposición es clave, pero te puedo estar diciendo que en base a este mismo resultado, se está conformando una mesa con personas cercanas a Axel Kicillof que están pensando en un Axel 2023, como información oficial”.

Otro de los contrapuntos se vio cuando Canosa le preguntó a Manguel si después de dos años del triunfo de Axel Kicilloff como gobernador bonaerense, le parecía meritorio que el Frente de Todos en la provincia terminara dos puntos por debajo de Juntos por el Cambio. Ese ida y vuelta, en el que se discutía la manera de comunicar los resultados y analizarlos, se dio durante el transcurso del programa.