El operativo sanitario para recibir al Papa: hospitales con camas reservadas, equipos especiales y toda una red en alerta

La visita del papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre, movilizará un operativo sanitario excepcional. Durante cuatro días, el Pontífice recorrerá la ciudad y la provincia de Buenos Aires y viajará a Córdoba para encabezar encuentros y celebraciones multitudinarias. Detrás de esa agenda, una red de hospitales, médicos, ambulancias y equipos de emergencia estará preparada para atender cualquier eventualidad que afecte su salud. El despliegue cobra especial relevancia porque el líder de la Iglesia católica, de 71 años, llegará al país apenas unas semanas después de una cirugía por cáncer de pulmón en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho.

El Pontífice llegará al país pocas semanas después de haber sido sometido a una cirugía por un cáncer de pulmón ap - AP

Según pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes vinculadas con la organización de su visita, en la ciudad de Buenos Aires habrá tres hospitales públicos especialmente preparados para atender una eventual emergencia del Papa, con disponibilidad de camas y equipamiento prioritario, mientras que en el territorio bonaerense se reorganizó anticipadamente la atención en distintos establecimientos para ampliar su capacidad de respuesta. Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron a este medio que la organización sanitaria fue delegada al Episcopado y a las jurisdicciones.

Aunque inicialmente se había evaluado una articulación con instituciones privadas vinculadas con la Iglesia, finalmente se optó por un esquema de atención basado en el sistema público, bajo criterios similares a los que se aplican ante la visita de un jefe de Estado. León XIV, por su parte, llegará acompañado por su médico personal, Luigi Carbone, sin que se hayan anunciado refuerzos médicos extraordinarios dentro de su comitiva, según indicaron fuentes cercanas al Vaticano.

Tres hospitales públicos porteños estarán especialmente preparados para atender una eventual emergencia médica del Papa

La operación del Pontífice se realizó el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli, de Roma, mediante una técnica de cirugía videoasistida. Los estudios posteriores confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar localizado, un tipo de cáncer que se origina en las células del tejido pulmonar. El 21 de octubre, los médicos comunicaron que no sería necesario un tratamiento oncológico adicional.

Cinco días después, la Santa Sede confirmó que su evolución clínica era favorable y que no existían contraindicaciones médicas para realizar la gira latinoamericana. El viaje, por lo tanto, se mantiene según lo previsto. Sin embargo, la proximidad de la intervención y la intensidad del recorrido explican la especial atención que rodeará cada una de sus actividades.

Tres hospitales preparados en Buenos Aires

Una de las principales novedades del operativo se concentra en la ciudad de Buenos Aires, donde León XIV desarrollará buena parte de su agenda. Fuentes vinculadas con la planificación sanitaria porteña informaron a LA NACION que los tres establecimientos públicos seleccionados para una eventual atención del Sumo Pontífice fueron elegidos de acuerdo con criterios de ubicación y capacidad asistencial. Sus nombres no se difunden por razones de seguridad.

El SAME participará del dispositivo sanitario y coordinará su respuesta con el equipo médico del Vaticano Agencia AFP - AFP

“Hay una serie de hospitales, principalmente tres, que están totalmente abocados a la atención de cualquier problema que surja con respecto a la salud del Papa”, explicó una fuente con conocimiento del operativo porteño. Y aclaró: “Esto no quiere decir que dejen de atender. Por supuesto, las guardias siguen estando operativas, pero se garantiza una cantidad de camas y equipo prioritario de última tecnología”.

El esquema tampoco se limita a esos tres centros. Según las mismas fuentes, toda la red pública hospitalaria porteña estará comprometida con el operativo, aunque determinados establecimientos tendrán una participación más directa según el lugar donde se encuentre el Papa y las características de una eventual emergencia.

“Va a haber una articulación constante entre lo que es el equipo médico del Papa, el Ministerio de Salud porteño y el SAME”, señaló la fuente. La disponibilidad de ambulancias, helicópteros y otros recursos de traslado formará parte de la capacidad de respuesta, pero su utilización dependerá de las circunstancias y de las decisiones que adopten los responsables del dispositivo.

El Monumento a los Españoles será escenario de dos encuentros multitudinarios que requerirán una preparación sanitaria especial Fabián Marelli

“Los hospitales que están abocados a esto están distribuidos estratégicamente en función de dónde esté ubicado o qué sea lo que les suceda, porque lógicamente hay hospitales más especializados que otros”, explicaron desde la organización.

Palermo, uno de los puntos de mayor atención

El lunes 9 de noviembre, después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, León XIV celebrará a las 11.30 una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El mismo escenario volverá a recibirlo el martes 10, a partir de las 20.15, durante la vigilia de oración con jóvenes.

En ese contexto, el Hospital Fernández aparece como uno de los establecimientos relevantes por su proximidad con el Monumento a los Españoles.

En la provincia de Buenos Aires se reorganizaron las derivaciones de pacientes para ampliar la disponibilidad de camas hospitalarias Agencia AFP - AFP

“Cuando vos tenés alguna movilización grande, hay determinados hospitales que están en alerta, en una alerta especial para víctimas múltiples, como le llaman en términos hospitalarios”, explicó una de las fuentes.

Las fuentes porteñas señalaron, además, que la ciudad permanecerá disponible para atender cualquier eventualidad relacionada con la salud del Papa incluso durante su desplazamiento a otras provincias. En ese marco, se contempla la posibilidad de que integrantes del equipo del SAME participen del acompañamiento durante la visita a Córdoba, aunque esa intervención no fue confirmada oficialmente.

Derivaciones de pacientes en Luján

En territorio bonaerense, el despliegue sanitario tiene dos escenarios principales: la visita del lunes al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y la misa del miércoles 11 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera una de las mayores concentraciones de personas de toda la gira.

Fuentes con conocimiento de la organización provincial revelaron a LA NACION que la planificación comenzó hace aproximadamente un mes y medio. El trabajo no se limitó a disponer de ambulancias o instalar puestos de atención en los lugares donde estará León XIV. También implicó modificar anticipadamente la distribución de pacientes dentro de la red hospitalaria para disponer de mayor capacidad de internación durante los días de mayor demanda.

La misa en Luján será uno de los mayores desafíos del operativo por la cantidad de fieles que se espera recibir Fabián Marelli

“Hace diez, quince días que ya estamos tratando de que los códigos verdes y los pacientes de larga estadía no vayan a Luján para no saturar los hospitales de la zona y tener mayor disponibilidad de camas de proximidad”, explicó una fuente involucrada en el operativo bonaerense.

El caso de Luján permite dimensionar la complejidad de la preparación. Según las fuentes consultadas, se modificaron derivaciones de pacientes de salud mental que habitualmente eran internados en el hospital local y comenzaron a utilizarse establecimientos de otras localidades, entre ellas General Rodríguez.

La finalidad no fue suspender la atención de esos pacientes, sino redistribuirla dentro de la red sanitaria para liberar capacidad en uno de los puntos donde se espera una concentración extraordinaria de personas durante la misa papal.

Esta reorganización anticipada constituye uno de los aspectos menos visibles del operativo. Mientras la presencia de ambulancias y puestos médicos será evidente para quienes participen de las celebraciones.

En Córdoba se dispondrán hospitales de referencia, puestos médicos y ambulancias para responder ante posibles emergencias Alessandra Tarantino - AP

“Nos pidieron un operativo de salud que tiene cuatro anillos, pero los servicios en definitiva son todos los mismos”, señaló una fuente bonaerense. Sin embargo, aclaró que el circuito específico de atención del Papa no está bajo control directo de las autoridades sanitarias provinciales, sino que involucra a su equipo de seguridad y a otros organismos.

Ambulancias, helicópteros y una red hospitalaria disponible

La provincia prepara un despliegue de distinta escala para Claypole y Luján. Según los datos aportados por fuentes del operativo, la planificación contempla unas 50 postas sanitarias, con distintos niveles de atención, además de ambulancias convencionales, vehículos de proximidad y recursos de traslado aéreo.

Entre los recursos mencionados figuran unas 30 ambulancias para los lugares de mayor convocatoria, aunque la distribución definitiva deberá precisarse con la información oficial del operativo. Los vehículos de proximidad (camionetas todoterreno) permitirán acceder a sectores donde una ambulancia convencional podría encontrar dificultades para circular debido a la concentración de personas.

Córdoba y el desafío de una agenda intensa

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará a las 10 una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde mantendrá un encuentro con religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Su permanencia en la provincia será breve. Está previsto que regrese a Buenos Aires esa misma tarde y que, pocas horas después, encabece la vigilia con jóvenes en Palermo.

En Córdoba, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, explicó a LA NACION que el Papa llegará acompañado por su propio equipo médico y de seguridad. “Nosotros nos ocupamos de las contingencias que puedan surgir y de definir los centros de referencia para atender al Papa, tanto en la zona norte como en el centro”, señaló.

Luigi Carbone, médico personal del Papa, lo acompañará durante su visita y mantendrá la coordinación con los equipos sanitarios locales Agencia AFP - AFP

Para los asistentes, se desplegará un operativo sanitario en los distintos puntos de la visita. En el predio de la Escuela de Aviación Militar habrá dos hospitales militares equipados con salas de emergencias, un hospital de pronta atención y equipos médicos con voluntarios distribuidos por sectores. También se dispondrán siete ambulancias para traslados y otras 35 en hospitales, destinadas a eventuales derivaciones de mayor complejidad. En la plaza San Martín se instalará un hospital móvil y, en el Cabildo, otro dispositivo con diez camas.

La sucesión de traslados y actividades convierte esa jornada en una de las más exigentes de su paso por la Argentina. También plantea un desafío particular para la coordinación sanitaria. Durante algunas horas, el Pontífice estará fuera de la jurisdicción donde permanecerá alojado y donde se concentra una parte importante de la estructura de apoyo. Fuentes porteñas señalaron que existe disposición para mantener recursos sanitarios aun durante ese desplazamiento, y mencionaron la posibilidad de que personal del SAME integre el acompañamiento.