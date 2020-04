El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, Crédito: Captura de video

COMODORO RIVADAVIA - El primer paciente confirmado con coronavirus en Chubut complicó el escenario en una provincia que, hasta anteayer, se mantenía invicta en detención de casos de Covid-19: hace pocos días, el infectado tomó mate con su padre de 96 años, pagó impuestos y se reunió con funcionarios en el municipio de Sarmiento, una pequeña localidad rural ubicada 160 kilómetros al oeste de Comodoro.

Este miércoles por la noche, el intendente de esa localidad, Sebastián Balochi, aisló a su Gabinete y anunció el cierre de las oficinas para una "desinfección integral". Balochi confirmó que tanto él como funcionarios y personal administrativo "se encuentran en buen estado de salud". Y adelantó que será obligatorio en esta ciudad el uso de barbijos.

Fue la esposa del propio paciente, quien se identificó como Yolanda, la que en declaraciones radicales contó que durante los 14 días de aislamiento obligatorio y total fue su hijo quien les llevaba la comida a diario. "Nos dejaba en el portón o adentro del living, si es que estábamos en el quincho", relató.

La esposa del hombre de 62 años oriundo de esta ciudad y que fue confirmado como el primer caso de coronavirus en Chubut, relató el recorrido que realizaron desde su regreso de Brasil hasta el diagnóstico de Covid-19 que se conoció en la noche del martes.

La mujer aseguró que llegaron a Comodoro el pasado 23 de marzo. Sin embargo, el regreso desde Buzios había comenzado el 21. "Nos quedamos una noche parados en la frontera con Iguazú. Al otro día tomamos vuelo a Buenos Aires. Ahí hicimos noche y el lunes 23 estábamos en Comodoro cumpliendo el aislamiento, del cual no salimos ni un día", aseguró en declaraciones radiales.

Tal como confirmaron fuentes oficiales, la mujer explicó que durante los 14 días de aislamiento obligatorio y total fue su hijo quien les llevaba la comida a diario: "Nos dejaba en el portón o adentro del living si es que estábamos en el quincho", dijo.

Cumplida la cuarentena, el miércoles 8 de abril su marido viajó a la localidad de Sarmiento y visitó allí a su padre "que tiene 96 años. Tiene allá una casa de repuestos. Tomó mate con él en la casa. Me gusta que se digan las verdades, las cosas como son", dijo.

En su recorrido " creo que estuvo en la Municipalidad de Sarmiento " y contó que "de allí ya vino con fiebre. Cuando volvió estaba mirando una película y el pasó directamente a acostarse. Se levantó a la noche, no quiso comer y se volvió a acostar. A las 3 de la mañana volvió a levantar mucha fiebre" y la pareja realizó la segunda consulta médica en la que se resolvió su internación.

La mujer contó que en su caso no registra síntomas como así tampoco los primos que viajaron con ellos a Brasil, "Me dicen que puede ser porque él es más grande. Mi marido fumó mucho durante toda su vida. Tuvo dos infartos el año pasado y puede estar más débil, puede ser por eso".

Consultada sobre cómo y dónde pudo haberse contagiado, la mujer manifestó: "Calculo que en el aeropuerto de Río de Janeiro. Había gente descontrolada, personas que golpeaban mostradores. Eran multitudes de personas para entrar al baño. Nosotros andábamos con alcohol en gel, nos compramos los barbijos".

Por último, la esposa del paciente explicó que el hombre "llegó al sanatorio (La Española) por una neumonía. Lo internaron por eso, no por coronavirus. Ayer recién nos enteramos" del diagnóstico. Aseguró que él está bien. "Me hace videollamadas, no lo puedo ver pero hablamos. Necesita tranquilidad".

Sarmiento, aislado

La visita a Sarmiento alertó al intendente y su gabinete. Balochi anunció a través de su cuenta oficial en Facebook que decidió instruir a todo su equipo de gobierno y personal administrativo a proceder al aislamiento por el tiempo que determine la autoridad sanitaria en virtud de los protocolos y medidas vigentes. Comunicó, además, que hasta el próximo lunes la Municipalidad permanecerá cerrada para "una desinfección integral y minuciosa".

Explicó que, una vez en la localidad, "fue atendido por una persona del equipo de gobierno, con lo cual -al constatar que se trataba del paciente con coronavirus-, se dio inmediatamente intervención a la autoridad sanitaria local con la asistencia del médico que está a cargo del Covid-19 en toda esta zona".

Aseguró asimismo que tanto él como "todos los secretarios y personal que trabaja a diario en la municipalidad se encuentran en buen estado de salud" pero van a respetar el aislamiento.

El intendente adelantó que en los próximos días se publicará una resolución que establecerá el uso obligatorio de barbijos "para todos los vecinos que concurran a espacios públicos y privados". Aclaró que "también va a haber penalidades para quienes incumplan el aislamiento preventivo social y obligatorio", manifestó en un mensaje que transmitió a través de las redes sociales.

Este miércoles por la tarde, el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, informó que el primer paciente con diagnóstico de coronavirus en esta provincia "cumplió con el aislamiento correspondiente, se realizó el rastreo epidemiológico y todos los contactos estrechos serán sometidos al hisopado". El paciente evoluciona favorablemente y "cumple 72 horas sin fiebre", reveló el funcionario.