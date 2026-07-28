El padre de Isabella, la niña de dos años que murió en Villa Gesell, defendió a su pareja: “Para mí fue un accidente”

Héctor Aguirre, el padre de Isabella -la niña de dos años que murió en Villa Gesell-, habló este lunes, luego de la detención de su pareja, Lucía Sosa, sospechosa de tener responsabilidad en la muerte de la menor. El hombre aseguró que encontró a su hija inconsciente cuando regresó de trabajar, sostuvo que para él se trató de un accidente y afirmó que nunca había visto situaciones de maltrato por parte de la mujer.

“Ese día llegué de trabajar y me encontré con la circunstancia de la bebé. Para mí fue un accidente, porque llegué a casa y me encontré con ese episodio”, expresó Aguirre en diálogo con LN+, desde Villa Gesell.

Según relató, salió de su trabajo alrededor de las 14 y llegó a su vivienda media hora después. Allí, encontró a Isabella acostada e inconsciente. “La nena estaba tirada en la cama. Entonces la tomé en mis brazos y salí corriendo hacia la vereda, hasta el taller, donde había una camioneta. Le pedí por favor que me llevara a la nena”, reconstruyó.

Aguirre señaló que intentó comprobar si la niña tenía signos vitales antes de trasladarla al Hospital Municipal de Villa Gesell. “Le tomé el pulso y sinceramente sentí que ya no tenía latido”, indicó. Consultado sobre la reacción de Sosa, sostuvo que estaba nerviosa porque la menor no respondía.

Diez años atrás, Sosa había sido sometida a juicio y luego la absolvieron, junto a su pareja, por la muerte de una bebé de 11 meses, de nombre Yazmín, en Mar del Plata

La autopsia determinó, como informó LA NACION, que Isabella murió por asfixia a partir de una obstrucción en el sistema respiratorio, presuntamente provocada por leche. Los médicos intentaron reanimarla durante casi una hora y lograron extraer líquidos mediante una sonda, pero no consiguieron salvarla. La Justicia aguarda ahora los resultados de los estudios histopatológicos y toxicológicos.

El padre aseguró que desconocía que Sosa había tenido más hijos y que dos niñas (Candela, de 6 meses, y Yazmín, de 11 meses) habían muerto previamente por causas similares. Según dijo, ella solo le había contado que había estado con otra pareja y que había tenido dos hijos.

Este lunes se concretó la detención de Lucía Sosa, sospechada de tener responsabilidad en la muerte de su hija Isabella

También afirmó que recién se enteró por los medios de la existencia de Lucas Ruiz, el adolescente de 17 años que salió públicamente a pedir justicia después de la muerte de Isabella. “Nunca me dijo de esa criatura. Me enteré anoche porque lo vi por los medios”, sostuvo Aguirre.

“Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos. No es una persona apta para tener un hijo. Sabíamos que si no quedaba presa o internada iba a volver a pasar”, expresó Ruiz.

Aguirre, por su parte, negó haber advertido hechos de violencia contra Isabella. “De mi parte, no. De la madre, sinceramente, nunca vi maltrato”, afirmó.

Lucas Ruiz, hijo de la mujer detenida por presunta responsabilidad en la muerte de Isabella, pidió que la mujer esté "presa o en un psiquiátrico" Mauro V. Rizzi

En otro tramo de la entrevista, consultado por algunas lastimaduras que aparecían en fotografías de la niña, el hombre lo atribuyó a caídas mientras jugaba con su hermano, el otro hijo que tuvo con Lucía, de 4 años.

El niño de cuatro años quedó bajo custodia de los organismos municipales de protección de menores y será entrevistado este martes cámara Gesell. El padre manifestó su intención de recuperar su cuidado: “Es la parte que me queda de mi corazón”.

En tanto, Sosa, de 43 años, quedó detenida por orden del juez de Garantías David Mancinelli, a pedido del fiscal Juan Pablo Calderón. Está acusada de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo. La medida se dispuso ante el riesgo de que pudiera entorpecer la investigación.