El padre Paco Olveira iba en el micro con militantes que volcó en la ruta 2

El padre Francisco “Paco” Olveira iba en el micro que volcó en la ruta 2 con militantes que se dirigían a un acto del gobernador Axel Kicillof en Mar del Plata. Resultó ileso y dio un dramático testimonio del accidente, en el que dos mujeres murieron y otros cuatro pasajeros resultaron heridos de gravedad.

“Era un micro de doble piso, yo sé que son micros complicaditos. Veníamos perfectamente y en una curva se salió de la ruta y volcó en una zanja, que gracias a Dios estaba sin agua", relató en una entrevista con Telefe.

“La carretera estaba perfecta. En cinco minutos estaban las ambulancias y los bomberos, un operativo que hay que agradecer, cuando tanto se habla mal de lo público, lo público hay que agradecer”, señaló Olveira, habitual participante de la marcha por los jubilados frente al Congreso.

Volco un micro en la Ruta 2, camino a Mar del Plata

“Muchos salimos bien, parece que hay dos personas que fallecieron”, dijo el padre, que admitió que no llevaba el cinturón de seguridad puesto.

“Veníamos durmiendo pero nadie sintió ninguna cosa rara hasta el accidente. No había lluvia. No hay que conjeturar nada en un momento de dolor”, añadió Olveira.

“Es muy feo hablar de esto, yo soy enfermero y le tomé el pulso a una mano que estaba debajo del micro. Esa mano estaba sin vida”, contó con dramatismo.

“Ibamos a un en encuentro que se estuvo preparando con mucho cariño, organizado por el organismo provincial encargado de la integración sociourbana, que es el organismo que trabaja en los barrios populares, en las villas para mejorar la calidad de vida de la gente. Lo mismo que había a nivel nacional pero que Milei cerró“, detalló el religioso.

“Somos personas de villas y de asentamientos y profesionales”, explicó Olveira, sobre los pasajeros. El padre aseguró que no sabe quién contrató el micro. “No íbamos en un micro escolar ni parados”, aclaró.

Qué se sabe del accidente

La mañana de este martes comenzó con un accidente sobre la ruta 2, cuando un micro que salió del conurbano bonaerense con destino a la ciudad de Mar del Plata chocó y volcó a la altura del partido de Mar Chiquita. Producto del fuerte impacto, fuentes oficiales confirmaron a LA NACION al menos dos mujeres muertas y por lo menos 15 heridos de gravedad.

Dos muertos tras el vuelco de un micro en la ruta 2: el testimonio del fiscal

El vehículo -que fue identificado como un micro tipo chárter de la empresa Turismo New Bus- llevaba pasajeros que iban a participar en un Encuentro de Hábitat Popular organizado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Las víctimas

Luego del incidente que ocurrió a la altura de la localidad de General Pirán, partido bonaerense de Mar Chiquita, las autoridades reportaron heridos atrapados dentro del rodado, algunos con lesiones de gravedad, que se suman a las dos personas que fallecieron en el lugar.

Desde la empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), a cargo de la concesión de la autovía, confirmaron a este diario que en el micro circulaban a bordo personas de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela, al oeste del conurbano, con destino a Mar del Plata.