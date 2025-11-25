Accidente en la ruta 2: volcó un micro y reportan pasajeros heridos

A primera hora de este martes, un micro de una empresa de turismo volcó sobre la autovía 2, a la altura de la localidad de General Pirán, partido bonaerense de Mar Chiquita. El vehículo se dirigía a la ciudad de Mar del Plata. Se reportan heridos atrapados dentro del rodado, algunos con lesiones de gravedad, según indicaron las fuentes consultadas por este diario.

Por lo que se ve en las primeras imágenes, el colectivo, con 50 personas a bordo, quedó tendido a un costado de la transitada ruta alrededor de las 8 de la mañana, a la altura del kilómetro 325, pudo saber LA NACION.

En el lugar del incidente trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y de Coronel Vidal, junto con ambulancias de la empresa Aubasa, de servicios de Seguridad Vial de la provincia. Los equipos de emergencia realizan maniobras para extraer a los pasajeros atrapados dentro del ómnibus, mientras se organiza el traslado hacia centros de salud de distintas localidades.

