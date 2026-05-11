En un mensaje grabado a bordo del buque holandés m/v Hondius, ya sin pasajeros y pocos tripulantes a bordo, el capitán Jan Dobrogowski agradeció en primera persona a los hombres y mujeres que estuvieron en el crucero, tanto los trabajadores como los turistas, durante esta travesía en la que se registró un brote de hantavirus. “Pasamos semanas extremadamente desafiantes”, resaltó.

Con el navío totalmente evacuado: el mensaje del capitán del crucero afectado por contagios de hantavirus

En su mensaje, el capitán agradeció a los pasajeros y a la tripulación porque “pasaron varias semanas a bordo con condiciones extremadamente cambiantes” y destacó “la paciencia, la disciplina y la amabilidad”. Para Dobrogowski, “no podría imaginar viajar en estas circunstancias con un grupo de gente mejor”.

“Los tendremos en nuestros corazones”, dijo el capitán respecto de las tres víctimas fatales. “Como capitán del Hondius, debía cuidar a mis invitados y llevar al crucero a salvo al puerto. Les deseo que lleguen bien a sus casas y estén bien de salud”, prosiguió el capitán en un video tomado por él mismo y que dura poco menos de tres minutos.

Con el navío evacuado: el mensaje del capitán del crucero afectado por contagios de hantavirus. Manu Fernandez - AP

En nombre de Oceanwide Expedition, Dobrogowski pidió “respeto” y “privacidad” para los pasajeros, la tripulación y sus familias “en este momento difícil”. “Navegamos juntos con esto a través del mar; ahora deseamos verlos a todos a salvo en sus casas. Muchas gracias”, cerró el mensaje.

Justo un mes atrás, el capitán Dobrogowski les informaba a los pasajeros sobre el fallecimiento de un hombre a bordo. En ese momento, y según el médico del buque, se trataba de causas naturales no infecciosas, explicaba el hombre a cargo del navío. En su discurso de entonces dijo que era su “triste deber” anunciar el deceso repentino de un hombre y añadió que los médicos creían que se debía a causas naturales y que no era contagioso. “Por trágico que sea, creemos que se debió a causas naturales”, expresó en aquel momento. Días después, se confirmó que las tres muertes estaban relacionadas con un brote de hantavirus, lo que provocó una crisis internacional con el buque en alta mar.

Evacuación del crucero en las Islas Canarias

La evacuación del Hondius por hantavirus en el puerto español de Tenerife termina este lunes con la salida en un único vuelo a Países Bajos de los últimos 22 ocupantes antes de que el barco zarpe hacia ese país con tripulación reducida y el cadáver de una víctima.

Evacuación del crucero en las Islas Canarias. Elton Monteiro - XinHua

“Finalmente, va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas” que iban a ir “en el vuelo australiano”, dijo la ministra de Sanidad española, Mónica García, en una conferencia de prensa en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, donde transcurre la evacuación desde el domingo. Los australianos no pudieron “garantizar la llegada a tiempo” del avión para evacuar a sus pasajeros antes de la hora límite establecida para el término del dispositivo y la partida del barco, dijo García. “Se quedarán 32 personas en el buque, que partirán hacia Países Bajos”, concluyó la funcionaria.

El Hondius, que inició su peripecia con la salida del crucero de la ciudad argentina de Ushuaia el 1 de abril, recibirá combustible y víveres antes de desembarcar a las últimas personas para su evacuación, que, como ocurrió la víspera, se dirigirán en autobuses al aeropuerto de Tenerife Sur, a quince minutos, para embarcar en los aviones.

Con información de la agencia AFP