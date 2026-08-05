El Papa visitará Argentina en noviembre; por los dichos de Milei, Brasil retira su embajador de nuestro país

Brasil retira a su embajador y rebaja la relación con Argentina por los insultos de Milei a Lula . La Cancillería brasileña definió posponer por tiempo indeterminado el regreso de su embajador Julio Bitelli a Buenos Aires. De esta manera acota su representación a la función comercial por primera vez en décadas. El enojo de Lula se potenció con las últimas tres apariciones mediáticas de Milei en las que reiteró que considera a su par brasileño como “ladrón” y “presidiario”.

La Cancillería brasileña definió posponer por tiempo indeterminado el regreso de su embajador Julio Bitelli a Buenos Aires. De esta manera acota su representación a la función comercial por primera vez en décadas. El enojo de Lula se potenció con las últimas tres apariciones mediáticas de Milei en las que reiteró que considera a su par brasileño como “ladrón” y “presidiario”. El consumo de los hogares volvió a caer en junio . Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio, el consumo privado cayó 1% interanual y registró una caída de 1,6% frente a mayo. Indumentaria y calzado, transporte y vehículos, y recreación y cultura fueron los sectores que más cayeron.

Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio, el consumo privado cayó 1% interanual y registró una caída de 1,6% frente a mayo. Indumentaria y calzado, transporte y vehículos, y recreación y cultura fueron los sectores que más cayeron. El Vaticano confirmó la visita del Papa a Argentina . El Sumo Pontífice estará entre el 8 y el 11 de noviembre. Antes irá a Uruguay y luego a Perú. En el país visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Se prevén misas multitudinarias, una en la avenida 9 de Julio.

El Sumo Pontífice estará entre el 8 y el 11 de noviembre. Antes irá a Uruguay y luego a Perú. En el país visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Se prevén misas multitudinarias, una en la avenida 9 de Julio. El Gobierno acordó con los prácticos y suspendió el decreto que generó el conflicto portuario . Pactaron una reducción tarifaria del 20% y el restablecimiento de la asistencia a la navegación de buques. De esta manera se va a normalizar el comercio exterior que estaba paralizado.

Pactaron una reducción tarifaria del 20% y el restablecimiento de la asistencia a la navegación de buques. De esta manera se va a normalizar el comercio exterior que estaba paralizado. Se juegan dos de los tres partidos postergados de la segunda fecha del Clausura. Deberían haberse jugado la semana pasada, pero se postergaron por compromisos de los equipos en la Sudamericana. Hoy a las 19, Boca hará de local en Huracán ante Estudiantes. Más tarde, desde las 21:15, Tigre recibirá a Belgrano de Córdoba. Mañana se jugará en Santa Fe el último partido entre Unión y Lanús.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.