ROSARIO.- La tormenta llegó en el peor momento. El río Paraná acumula dos semanas de crecida sostenida y, en varios puntos de Santa Fe, ya superó los niveles de evacuación. En medio de ese escenario, un frente de tormentas cruzó la provincia de sur a norte durante la noche del lunes, con ráfagas que superaron los pronósticos oficiales, lluvias intensas concentradas en pocos minutos y un saldo de árboles caídos, cortes de luz y calles bloqueadas.

Rosario fue la ciudad más afectada. En el norte provincial las lluvias continuaban durante la mañana de este martes, mientras que en la capital santafesina el temporal se sintió con menor intensidad.

En Rosario, la ráfaga más fuerte alcanzó los 86 kilómetros por hora y varias superaron los 70. También cayeron 52 milímetros de lluvia, casi en su totalidad en un lapso muy breve.

“Las ráfagas fueron superiores a lo esperado”, explicó Gonzalo Ratner, director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Municipalidad de Rosario. El alerta amarilla estaba previsto para la madrugada, pero la tormenta se adelantó y descargó sobre la ciudad cerca de las 22 del lunes.

El impacto más visible se produjo sobre el arbolado urbano. Hasta la mañana del martes, la línea municipal 103 había recibido más de 300 reclamos por árboles dañados. De ellos, unos 180 correspondían a ejemplares o ramas de gran porte caídos sobre veredas, calzadas, viviendas y vehículos. El municipio contabilizó ocho autos dañados o aplastados. No se registraron heridos.

La tormenta que golpeó Rosario

Uno de los casos ocurrió en Iriondo al 1600, en el barrio Echesortu, donde un árbol cayó sobre un taxi estacionado. Cuando se desplomó no había nadie en la calle. El chofer, Héctor, aseguró que el árbol estaba “reseco y podrido”, advirtió que otro ejemplar de la misma cuadra presenta las mismas condiciones y pidió ayuda para volver a trabajar.

Ratner estimó que la normalización demandará entre 24 y 72 horas. Las cuadrillas de Parques y Paseos, Servicios Urbanos e Hidráulica fueron distribuidas en distintos puntos de la ciudad con una consigna clara: atender primero los árboles caídos sobre viviendas y vehículos y los sectores donde quedaron cables desprendidos.

El temporal también obligó a suspender la anteúltima jornada del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades en el Parque Nacional a la Bandera. Las actividades se cancelaron poco después de las 22 debido a que el predio quedó anegado por la lluvia. El viento derribó lonas y banderas, aunque no provocó daños estructurales de relevancia. Los más afectados fueron los feriantes instalados fuera del predio.

Al norte de Rosario, Granadero Baigorria registró 50 milímetros de lluvia. En las rutas, la circulación quedó normalizada durante la mañana, aunque se recomendó extremar las precauciones por banquinas húmedas y camiones empantanados en distintos corredores, entre ellos la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Carcarañá.

La tormenta agravó un escenario que ya era delicado por la crecida del Paraná. En Rosario, el río alcanzaba los 4,90 metros, apenas diez centímetros por debajo del nivel de alerta y a 40 centímetros de la cota de evacuación.

Graciela Klekailo, directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que los modelos hidrológicos indican que el Paraná podría acercarse al nivel de evacuación “hacia fines de esta semana o principios de la próxima”. Si bien el ascenso se desaceleró, la especialista consideró difícil evitar evacuaciones si se mantienen las condiciones actuales.

Las zonas más sensibles se encuentran en Remanso Valerio, en Granadero Baigorria, y en el sur rosarino, cerca de la desembocadura del arroyo Saladillo. También permanece bajo seguimiento la cuenca del Ludueña, ya que con el Paraná elevado los desagües naturales funcionan con mayores dificultades y una lluvia intensa como la del lunes puede generar complicaciones adicionales en los barrios ribereños.

La crecida tiene origen en las abundantes lluvias registradas en el sur de Brasil y en el norte argentino, después de las inundaciones que afectaron a Misiones y Corrientes. Klekailo advirtió que, una vez superado este pico, el nivel podría descender, aunque no descartó una nueva suba hacia abril si El Niño mantiene un régimen de precipitaciones elevado.