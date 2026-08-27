El Planetario ofrece telescopios para ver el eclipse de Luna hoy: cuándo y cómo acceder

En la noche de este 26 y 27 de agosto, la Luna se teñirá de rojo en lo que será el eclipse parcial del satélite natural de la Tierra. Frente a este evento astronómico, el Planetario anunció una serie de preparativos para que los vecinos de Buenos Aires puedan disfrutarlo en sus inmediaciones.

Cómo ver el eclipse de Luna en el Planetario

Si el clima acompaña y las nubes se disipan, se contemplará un espectáculo llamativo sobre la Luna, cuando se tiña de rojo casi por completo. Para observar este fenómeno, el Planetario abrirá a partir de las 23 horas su jardín y permitirá que los interesados accedan con sus reposeras y hasta con el mate.

Cómo se forma un eclipse con Luna de Sangre El Tiempo

Además, indicaron que se ofrecerán telescopios (por orden de llegada) para los amantes del cosmos. De esta manera se facilitará ver de manera detallada el momento en que la sombra de la Tierra cubra parcialmente a la Luna y su color cambie lentamente. Estos aparatos potentes son capaces de ver los cráteres lunares.

Los curiosos o aquellos que no entiendan cómo sucede este proceso natural, tendrán a disposición un mapping en la explanada y charlas orientativas llevadas a cabo por astrónomos y expertos en la materia.

El planetario dispuso de este programa con entrada libre y gratuita, aunque advirtió que puede suspenderse por lluvia o nubosidad densa. El horario de apertura es a las 23 y finalizará a las 3 a. m.

Dónde será visible el eclipse lunar parcial

En la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más importantes del año: un eclipse parcial de Luna que podrá observarse de principio a fin desde toda la Argentina y gran parte de América. También será visible desde sectores de África, Europa y la Antártida.

Cuánto durará el eclipse lunar parcial

El fenómeno completo tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos, sin contar la fase penumbral, una etapa previa y posterior en la que la Luna solo pierde ligeramente su brillo y que resulta difícil de percibir a simple vista. Si se considera esta fase, el evento se extenderá durante 5 horas y 38 minutos.

El Planetario ofrecerá telescopios por orden de llegada para ver el eclipse Alejandro Guyot

Por qué se llama Luna de sangre

Desde el Planetario indicaron que este eclipse sucede cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y nuestro planeta proyecta su sombra sobre la Luna. Habrá que esperar hasta junio de 2029 para volver a disfrutar, desde Argentina, otro evento como este.

Desde la física, el color rojo es parte del espectro electromagnético, en la región donde la longitud de onda va desde 618 nm a 780 nm, dentro de la franja perceptible por el ojo humano (Foto: Pexels)

Desde el organismo indicaron que se llama al evento “de sangre” por “el característico color de la hemoglobina, proteína de los glóbulos rojos que inundan nuestras venas, arterias y capilares. Esta proteína contiene hierro y, al unirse al oxígeno, contribuye a darle a la sangre su característico color rojo. Este color es también el de los suelos con alto contenido de herrumbre, como el de Misiones o Paraguay, o como el del planeta Marte, nombrado así por el sanguinario dios romano de la guerra”.

Desde la física, el color rojo es parte del espectro electromagnético, en la región donde la longitud de onda va desde 618 nm a 780 nm, dentro de la franja perceptible por el ojo humano.