Este viernes 28 de agosto estará marcado por el eclipse lunar parcial, que se podrá contemplar desde diferentes puntos del planeta y para el que es relevante conocer a qué hora empieza la Luna de Sangre.

El horario en el que empieza el eclipse lunar este 28 de agosto Edgar Su - Reuters

Dado que es un evento que concentra la atención de miles de aficionados resulta importante saber la duración y momento de inicio y final del eclipse lunar este 28 de agosto, así como las distintas fases del fenómeno.

Luna de Sangre: a qué hora empieza el eclipse lunar este 28 de agosto

Como sucede cada vez que ocurre un eclipse parcial, se desarrollará en diferentes fases, desde que empieza a ocultarse la Luna hasta la finalización del fenómeno.

El eclipse será visible en la noche del 27 al 28 de agosto y habrá que considerar el siguiente cronograma:

22.24: inicio de la fase penumbral (cambio tenue e imperceptible a simple vista).

(cambio tenue e imperceptible a simple vista). 23.33: ingreso en umbra , es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre.

, es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre. 01.13: punto máximo del eclipse (cobertura del 93% del disco lunar en Buenos Aires).

(cobertura del 93% del disco lunar en Buenos Aires). 02.52: salida de umbra.

04.01: salida de penumbra.

Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes se pueden observar las distintas fases del eclipse Alejandro Guyot

Dónde será visible el eclipse lunar parcial

En la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto tendrá lugar uno de los eventos astronómico más importantes del año: un eclipse parcial de Luna que podrá observarse de principio a fin desde toda la Argentina y gran parte de América. También será visible desde sectores de África, Europa y la Antártida.

Todo lo que hay que saber sobre el eclipse lunar de este jueves en la Argentina

Cuánto durará el eclipse lunar parcial

El fenómeno completo tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos, sin contar la fase penumbral, una etapa previa y posterior en la que la Luna solo pierde ligeramente su brillo y que resulta difícil de percibir a simple vista. Si se considera esta fase, el evento se extenderá durante 5 horas y 38 minutos.

El eclipse lunar se podrá ver desde toda la Argentina y gran parte de América, sectores de África, Europa y la Antártida Pascal Pochard-Casablanca - AFP

Cómo es el eclipse lunar de agosto 2026 y por qué el satélite “se teñirá de rojo”

Se producirá un eclipse lunar parcial profundo, un suceso que ocurrirá cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna y proyecte su sombra sobre el satélite natural.

Aunque el eclipse no será total, durante el máximo será posible apreciar una sutil tonalidad rojiza o anaranjada sobre la superficie lunar.

De acuerdo a la información provista por el sitio oficial del Planetario Galileo Galilei, este efecto se produce porque “parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna”. En ese recorrido, la atmósfera filtra y dispersa los colores de onda más corta, permitiendo que predominen los tonos rojizos. Este efecto es lo que popularmente se conoce como “Luna de sangre”, aunque técnicamente se trata de un eclipse parcial al no ser una ocultación total del disco.

La Luna se verá con una tonalidad rojiza FREDERIC J. BROWN - AFP

Qué es un eclipse lunar y cuántos tipos existen

Mientras que los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa frente al Sol y tapa su luz sobre la Tierra; en los lunares, la Tierra se coloca entre ambos astros y proyecta su sombra sobre el satélite natural. Según sus características, los eclipses lunares pueden ser de tres tipos diferentes: