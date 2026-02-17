El primer campeonato nacional de sapito reunió a más de 70 competidores y cientos de entusiastas en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El fin de semana extra largo cerró en esta ciudad con la certeza de que hay habilidades peculiares que tienen una convocatoria insospechada. El primer campeonato de sapito de Argentina reunió a más de 70 competidores, entre amateurs y profesionales, e hizo deleitar a cientos de entusiastas en la playa Sin Viento del lago Moreno.

La convocatoria consiguió dar un marco memorable a una ceremonia que se repite cada verano: los lagos de la Patagonia se vuelven un escenario lúdico en el que visitantes y locales ponen en práctica sus habilidades para hacer “sapito”. Muchos lo conocen como “hacer sapito”, por el parecido con el chapoteo que producen los saltos de las ranas en los charcos, pero también hay quienes le dicen “patito”.

Campeonato de sapito en Bariloche

Se trata de una actividad clásica en el Sur, donde los tranquilos espejos de agua dan ganas de lograr un récord personal. El torneo organizado este fin de semana tuvo un ganador que consiguió que su piedra hiciera 18 rebotes sobre la superficie del lago. Desde una balsa lo miraba Phill Bloxham, un aficionado del sapito que vive en Pembrokeshire (Reino Unido) y que llegó hasta Bariloche para ser jurado de la competencia. Bloxham tiene sus propios récords no oficiales: 157 metros alcanzados y más de 60 rebotes. El galés se mostró muy sorprendido por la convocatoria e incluso trajo consigo 14 kilos de piedras especiales para hacer sapito.

Lo cierto es que, con distintos nombres, la actividad es ancestral y se popularizó en casi todo el mundo. Cada año se celebran torneos en diferentes ciudades. El sapito requiere una técnica especial: además de elegir piedras planas, finas y con bordes lisos, es preciso sujetar la piedra con el dedo índice a lo largo del borde, sosteniéndola con el pulgar y el mayor. El “tirador” debe estar agachado, lo más cerca posible de la superficie del agua. La piedra se lanza paralela al agua (con un ángulo bajo) con un giro de muñeca rápido para darle efecto de rotación (spin). Finalmente, es fundamental que la piedra impacte plana y con una trayectoria paralela, con la parte delantera ligeramente elevada.

Si bien no hay una “fecha de invención” exacta porque es una actividad ancestral, se sabe que es milenaria. En la Antigua Grecia (siglo II d.C.), el erudito Julio Pólux (135-193) describió el juego llamándolo epostrakismos (que significa arrojar la concha a la superficie del agua). Este deporte antiguo consistía en lanzar una concha, un palo o una piedra, haciéndola resbalar y rebotar sobre la superficie del agua en un lago o estanque. Ganaba aquel que lanzaba el proyectil más lejos el mayor número de veces. Los griegos hacían concursos con piedras planas.

Más tarde, en la Antigua Roma (siglo III d.C.), el escritor Marco Minucio Félix relató cómo los niños hacían rebotar conchas marinas en la playa. Y en Inglaterra, en 1583, se registra el nombre “Ducks and Drakes” en un texto oficial, y circula la leyenda de que un monarca inglés popularizó el juego lanzando monedas de oro al río Támesis. La expresión –que actualmente hace referencia al despilfarro de recursos, especialmente de dinero– se origina en el antiguo pasatiempo de lanzar piedras al agua, porque al deslizarse sobre la superficie, se asemejan a patos que salen de un estanque.

Ya en el siglo XVIII, Lazzaro Spallanzani (1729–1799) fue el primero en investigar formalmente la física detrás de por qué una piedra genera sustentación al golpear el agua. El disfrutaba de lanzar piedras sobre la superficie del agua y comenzó a preguntarse por qué las piedras rebotaban y no se hundían. En 1766 publicó un estudio sobre la mecánica de las piedras que rebotan al ser lanzadas oblicuamente sobre el agua.

Lo cierto es que la práctica de hacer sapito o patito tiene “embajadores”. El actual récord mundial pertenece al estadounidense Kurt Steiner, quien logró que una piedra rebotara 88 veces en la superficie del agua. Ese hito fue certificado por Guinness World Records el 6 de septiembre de 2013 en el Bosque Nacional Allegheny, en Pensilvania. Steiner, apodado “The Mountain Man”, ha dedicado décadas a perfeccionar su técnica y ha recolectado más de 10.000 piedras de alta calidad para sus lanzamientos.

La piedra ganadora pesaba entre 85 y 225 gramos, era muy lisa, plana y tenía un grosor de entre 6 y 8 milímetros. Y aunque el récord se cuenta por rebotes, existe otra categoría de distancia más larga que ostenta el escocés Dougie Isaacs, con un lanzamiento de 121,8 metros. Asimismo, los expertos sugieren que, teóricamente, un humano podría llegar a alcanzar hasta 300 rebotes si las condiciones de velocidad y ángulo fueran absolutamente perfectas.

El campeonato de este fin de semana en Bariloche entusiasmó a grandes y chicos por igual, quienes, en paralelo, caminaban por la playa del lago Moreno buscando las preciadas piedras redondeadas, lisas, pulidas y chatitas.