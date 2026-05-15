San Isidro Labrador: esta es su historia y la oración para rezarle

El Día de San Isidro Labrador se celebra cada 15 de mayo en honor a esta figura del catolicismo recordado por su historia de fe. La Iglesia Católica conmemora a este santo fiel de Madrid, que es considerado también como el patrono de esta ciudad española, de los campesinos, agricultores, agrícolas y agrónomos. Los creyentes lo asocian con la protección de los cultivos, el buen clima y muchos solicitan su asistencia para obtener lluvias en tiempos de sequía.

San Isidro Labrador es patrono de Madrid, de los campesinos, agricultores, agrícolas y agrónomos

La historia de San Isidro Labrador

Isidro de Merlo y Quintana nació en el año 1082 en un territorio que actualmente pertenece a Madrid, España, con grandes influencias musulmanas. Provenía de una familia de campesinos mozárabes, por lo que desde pequeño recibió educación cristiana. Sin embargo, enfrentó la pérdida de sus padres a los 10 años, por lo que debió trabajar para poder subsistir desde esa edad. Fue peón de campo por varios años, hasta que conoció a María de la Cabeza, con quien contrajo matrimonio. Su pareja también sería nombrada santa años más tarde.

Debido a su fe, San Isidro asistía a la primera misa de la mañana, por lo que muchas veces no llegaba temprano a su trabajo. Sin embargo, el dueño de las tierras que tenía a cargo observaba como ante su ausencia, los bueyes movían el arado solos. La escena parecía como si alguien los guiara, por lo que comenzó la creencia popular de que un ángel llevaba a cabo sus tareas mientras el labrador se encontraba en la iglesia.

Luego de la invasión de los musulmanes en Madrid, Isidro y María, junto a muchas personas, decidieron huir. Durante esta etapa, enfrentaron la pobreza y el desarraigo, y se refugiaron en su fe y en el sentido de comunidad para enfrentar la situación. Tiempo más tarde, volvieron a la capital para trabajar en una finca. Allí fue acusado por sus compañeros de faltar a su labor por asistir a la iglesia y dedicarse al rezo. Sin embargo, cuando los jefes revisaron los inventarios, notaron como su parcela contaba con una producción doble a la de los demás.

San Isidro Labrador falleció el 30 de noviembre de 1172 y fue beatificado el 2 de mayo de 1619 por el Papa Paulo V. El 12 de marzo de 1622 fue canonizado por el Papa Gregorio XV. Otro de los hechos milagrosos que se le atribuyen fue la salvación de un niño que había caído a un pozo profundo. Los locales solicitaron su asistencia y el agua comenzó a subir hasta elevar a la superficie.

La oración a San Isidro Labrador

Oración a San Isidro Labrador

Bienaventurado Isidro,

que habitas hoy la celestial morada

en justo premio de tu singular piedad,

caritativo celo y santidad de vida,

sin que para practicar dichas virtudes

fueran obstáculo las ocupaciones

a que tenías que dedicarte

para ganar el necesario sustento,

tanto para ti, como para tu venerada esposa,

María de la Cabeza:

te suplicamos que seas nuestro intercesor

para con el Altísimo,

a fin de que este divino Señor

se apiade de nuestras miserias,

y, por un acto de su infinita bondad,

nos conceda vivir en paz en esta vida,

y que gocemos en la otra

las eternas delicias de la gloria.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.