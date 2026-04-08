El pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de abril en todo el país

Después de un comienzo de semana con condiciones inestables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y distintas regiones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este miércoles 8 de abril en todo el país y detalló cómo continuará el tiempo. Además, advirtió que no hay alertas por fenómenos atípicos en ninguna provincia del territorio nacional.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura descenderá respecto al comienzo de la semana y rondará en 18°C, con mínimas de 16°C y máximas de 20°C. En principio será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora y el cielo mayormente nublado. En tanto, la humedad será de 93%.

En el conurbano bonaerense se espera una jornada similar pero más fría, con mínimas que podrían llegar a los 15°C. En estos casos, el cielo también estará mayormente nublado, se prevé un día ventoso y la humedad será del 96%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

El SMN, a su vez, publicó el pronóstico para el resto del país y dijo que la temperatura rondará entre 21°C y 11°C en Córdoba; 22°C y 13°C en Tucumán; 22°C y 15°C en Santa Fe y Entre Ríos; 22°C y 12°C en Jujuy; 21°C y 11°C en Salta; 22°C y 18°C en Misiones; 23°C y 13°C en La Rioja; 23°C y 13°C en Santiago del Estero; 21°C y 8°C en San Luis; 12°C y 6°C en Tierra del Fuego; y 21°C y 10°C en Mendoza.

También se esperan máximas de 20°C y mínimas de 10°C en Río Negro; 23°C y 15°C en Catamarca; 22°C y 18°C en Chaco; 20°C y 10°C en Chubut; 22°C y 18°C en Corrientes; 24°C y 18°C en Formosa; 20°C y 10°C en La Pampa; 25°C y 10°C en Neuquén; 24°C y 11°C en San Juan; mientras que en Santa Cruz la temperatura alcanzará los 16°C de máxima y descenderá hasta los 6°C de mínima.

Alerta por vientos para el jueves

Para el jueves, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Santa Cruz y Ushuaia, donde se esperan velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100.

En estos casos, el organismo expresó que se trata de posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Se esperan jornadas nubladas en el sector este del país

Cómo sigue el tiempo en el AMBA

En el marco del leve descenso de temperaturas, el Servicio Meteorológico indicó que, en lo que resta de semana, el mercurio continuará oscilando en la misma línea, aunque con mejores en las condiciones. Este jueves, la mínima será de 14°C y la máxima de 23°C, mientras que el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado por la tarde.

Luego, el viernes, la temperatura rondará entre 13°Cy 23°C y el cielo estará despejado durante la mañana y, con el correr de la tarde, aparecerán algunas nubes. Se estima una humedad alta, de 93%, y se espera que sea una jornada un poco ventosa, con velocidades aproximadas de hasta 22 kilómetros por hora.

Para el fin de semana, el organismo detalló que la temperatura se mantendrá en los mismos valores que durante los días hábiles. Las jornadas del sábado y domingo serán un tanto ventosas, con el cielo algo nublado.