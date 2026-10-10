El pronóstico del tiempo para este sábado 10 de octubre en todo el país

Luego de una jornada de viernes con intensas lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registraron altos valores acumulados de agua e inundaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este sábado 10 de octubre en todo el país y detalló cómo seguirán las condiciones de cara al fin de semana. Además, advirtió que no hay alertas por condiciones adversas en ninguna provincia del territorio nacional.

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la circulación constante de aire húmedo desde la región este mantendrá un ambiente fresco y con poca variación térmica durante los próximos días. De esta manera, para el fin de semana se prevén jornadas nubladas y probabilidades de chaparrones.

Se espera una jornada agradable en todo el territorio nacional

A partir de esas previsiones, para el sábado 10 se estima que aparezcan lluvias aisladas y algunos chaparrones, puntualmente durante la madrugada y hasta el mediodía, con una probabilidad de precipitación que asciende al 70%, y acumulados estimados entre 0 y 10 milímetros. A su vez, en el centro del país, las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 15°C, mientras que el viento del sur puede tener ráfagas de casi 40 kilómetros por hora en la región del AMBA.

En ese sentido, el ente recomendó postergar las actividades al aire libre, salidas o viajes programados para el comienzo del fin de semana largo. Aún así, precisó que, si bien no se esperan lluvias generalizadas y persistentes, podrían aparecer de manera intermitente y acompañadas de una leve actividad eléctrica.

El tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para este sábado en el AMBA y señaló que, en la Ciudad, la mínima parte en los 12°C y la máxima alcanzará los 17°C. Asimismo, será una jornada ventosa y con probabilidades de precipitaciones, mientras que se anticipan lloviznas para la tarde.

Continúan las lluvias en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la máxima será de 18°C y la mínima parte en los 14°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan lluvias durante la mayoría de la jornada y la humedad será del 99%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 17°C en Catamarca; 28°C y 20°C en Chaco; 10°C y 7°C en Chubut; 20°C y 14°C en Córdoba; 28°C y 20°C en Corrientes; 21°C y 14°C en Entre Ríos; 30°C y 24°C en Formosa; 22°C y 16°C en Jujuy; 13°C y 9°C en La Pampa; 22°C y 16°C en La Rioja; y 17°C y 10°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 27°C y 22°C; 9°C y 7°C en Neuquén; 11°C y 7°C en Río Negro; 21°C y 16°C en Salta; 20°C y 12°C en San Juan; 15°C y 9°C en San Luis; 16°C y 4°C en Santa Cruz; 21°C y 15°C en Santa Fe; 23°C y 16°C en Santiago del Estero; 14°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 18°C en Tucumán.